La cadena Casa echa el cierre en Galicia tras declararse en quiebra

La cadena internacional Casa, especializada en muebles y artículos de decoración, ha iniciado el cierre de sus tiendas en España, una decisión que afecta directamente a Galicia dentro de un proceso de quiebra que se extiende por varios países europeos. La siguiente será la de Parque Ferrol.

La compañía, que aspiraba a consolidarse como alternativa a Ikea, ha paralizado también su venta online, dejando en situación de incertidumbre a clientes y empleados.

La empresa, fundada en Bélgica en 1975, se declaró en concurso de acreedores el pasado 5 de marzo, lo que provocó la suspensión de su actividad en su país de origen y el cierre de su plataforma digital.

Aunque inicialmente se aseguró que las tiendas fuera de Bélgica continuarían operando, los cierres han comenzado a extenderse, evidenciando la gravedad de la situación financiera del grupo.

Casa había tratado de mantener su espacio en un mercado cada vez más competitivo, presionado tanto por grandes cadenas internacionales como por el auge de plataformas de comercio online con precios muy bajos. Este cambio de hábitos de consumo, unido a las dificultades económicas, terminó por asfixiar a una marca que durante décadas fue referente en decoración accesible en varios países europeos.

En los establecimientos ya afectados, los escaparates anuncian liquidaciones totales por cese de actividad, confirmando un cierre definitivo.

Mientras tanto, los compradores que realizaron pedidos por internet desconocen si recibirán sus productos o la devolución del importe, una decisión que, según la compañía, quedará en manos de la administración concursal. La incertidumbre alcanza también a más de 500 trabajadores, pendientes de conocer qué ocurrirá con sus empleos en las próximas semanas.