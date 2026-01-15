Beatriz Mato refuerza su peso directivo en la energética gallega Greenalia

La exconselleira de la Xunta Beatriz Mato amplía su presencia en la estructura directiva de Greenalia, la compañía coruñesa especializada en energías limpias.

La que fuera responsable autonómica de las áreas de Traballo y Medio Ambiente ha asumido recientemente la dirección de renovables en España, una función que compatibilizará con su actual responsabilidad al frente del área de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad, que desempeña desde hace casi seis años.

Mato ya había tenido un papel destacado en la gobernanza del grupo, al formar parte del consejo de administración hasta el pasado verano. Su salida de este órgano coincidió con la de otros consejeros y respondió a una reorganización interna vinculada a la salida de la compañía del BME Growth, una operación diseñada para ganar flexibilidad en la ejecución de su hoja de ruta empresarial, y no a una desvinculación de la directiva con la empresa.

Tras ese movimiento, el capital de Greenalia quedó concentrado mayoritariamente en manos de su fundador, Manuel García Pardo, que controla el 94 por ciento de las acciones, mientras que el 6 por ciento restante pertenece a la familia de José María Castellano.

Después del fallecimiento de este último, García Pardo volvió a situarse al frente del consejo, un cargo que ya había ocupado hasta 2021. Pablo Castellano, hijo del exvicepresidente de Inditex, continúa vinculado al órgano de dirección como secretario.

La propia Beatriz Mato comunicó su nuevo nombramiento a través de LinkedIn, señalando que asume la coordinación de la estrategia renovable en el mercado español, un puesto que hasta ahora estaba en manos de María Moreno Martínez, máxima responsable de Greenalia Power Spain.