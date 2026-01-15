Adiós a la primera tienda de Zara: cierra en Juan Flórez, A Coruña, tras celebrar su 50 aniversario

Exterior de la tienda de Zara en Juan Flórez en A Coruña. Turismo de A Coruña

La tienda de Zara en Juan Flórez se despide de A Coruña después de 50 años. Así se lo ha comunicado este jueves la compañía a los empleados, que han recibido la noticia con sorpresa. La empresa los ha informado, además, de que podrán reubicarse en cualquier otro establecimiento de la marca.

Un total de 11 personas trabajan actualmente en el establecimiento de Juan Flórez, que tiene un importante valor al tratarse del primer Zara de la marca. Este local, que Inditex tenía en régimen de alquiler, no encaja en la estrategia de expansión del grupo, que apuesta por locales más grandes para poder ofrecer una experiencia de compra diferente al cliente.

Otro de los locales más emblemáticos de la firma en la ciudad herculina es el de la calle Compostela, que acoge cada año la pop up navideña. Precisamente, donde este año estaba la oficina de entrega de las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos, la marca prevé abrir el 31 de enero un Zacaffé, justo en el acceso hacia plaza de Mina.

Inditex cumplió 40 años como grupo empresarial el pasado mes de junio, pero su primera tienda en A Coruña, el Zara de la calle Juan Flórez en la esquina con la avenida de Arteixo, cumplió medio siglo.

Una efeméride que la marca celebró con una reforma integral del local, que reabrió en mayo con una cafetería, una boutique de revistas publicadas desde mayo de 1975 y una colección especial presentada en una película dirigida por Steven Meisel.

El establecimiento, de unos 350 metros cuadrados, recibió la visita de numerosos ciudadanos que apreciaron su diseño, con el concepto de estudio de Zara con lámparas estilo marinero y muebles que intentan simular un apartamento.

Zara, además, tuvo en esta renovación un guiño a A Coruña: en el interior de este local renovado las prendas asoman entre reconstrucciones de las galerías típicas de la arquitectura coruñesa en un homenaje a la ciudad que le vio nacer.

El origen de la marca

El origen de Zara se remonta a los años 70, un momento en el que la moda en España estaba en crisis tras el éxito en la década anterior de la Cooperativa de Alta Costura. El franquismo, además, acababa de imponer un impuesto extraordinario al lujo, lo que perjudicó la competitividad de las casas españolas en el mercado internacional.

"Muchas firmas cierran las casas de alta costura y empiezan a reconvertirse en prêt-à-porter —ropa lista para llevar pero que es de diseñador—. Una de las razones que propicia el nacimiento de Zara es el desarrollo de la ropa de grandes almacenes, con prendas ya hechas y listas para llevar", explica Ana María Velasco, periodista, historiadora y autora de Moda española: del Renacimiento a Zara.

Unos años antes, en 1963, Amancio Ortega, que por entonces era dependiente en una tienda coruñesa, y Rosalía Mera, su primera mujer, fundaron Confecciones GOA, un taller de confección, junto al hermano y la cuñada de Ortega.

Nacía así Zara en un momento en la marca consiguió encontrar su hueco y crecer, poco a poco, desde A Coruña hacia el mundo. Y es que con la apertura de esta tienda en A Coruña, "Zara cambió el ritmo". Así lo destaca Ignacio Cortina de la Escuela de Moda Goymar, que añade que "la gente empezó a comprar con otra lógica: más rápido, más a menudo, más por impulso".