Xeal coloca la primera piedra de su planta de carbón vegetal en Dumbría (A Coruña)

XEAL ha dado un paso más en su nueva planta de carbón vegetal en Dumbría con la colocación de la primera piedra. Situada en las actuales instalaciones de Xeal, este proyecto supondrá una inversión superior a los 28 millones de euros y permitirá sustituir carbón fósil por carbón vegetal y reducir en 50.000 toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero.

El acto de este miércoles ha contado con la participación de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria del Gobierno de España; y Libor Sečka, embajador de la República Checa en España; así como representantes institucionales, autoridades autonómicas y estatales, directivos de la compañía y de su accionista, Energo-Pro.

A diferencia de otros actos similares, el celebrado hoy ha sido diferente: no se ha enterrado una cápsula del tiempo ni una urna simbólica, sino que se han presentado seis baldosas con las pisadas de trabajadores y trabajadoras de XEAL, que se instalarán de forma permanente en la entrada de la futura planta. Una acción en línea con el eslogan del proyecto: “XEAL no deja huella, pero su equipo sí”, en referencia tanto al papel central de las personas como a la reducción de la huella de carbono que permitirá la nueva instalación.

La nueva instalación, declarada Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta de Galicia, contará con apoyo del PERTE de Descarbonización Industrial, un instrumento impulsado por el Gobierno de España para acelerar la transformación verde del tejido industrial. La planta, según informa la compañía en nota de prensa, tendrá capacidad para producir entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, lo que permitirá sustituir progresivamente carbón fósil en los procesos productivos y reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ asociadas a la actividad industrial.

Acto de primera piedra de XEAL XEAL

Durante su intervención, la CEO de XEAL, María Couto, subrayó el carácter singular del acto y el protagonismo del equipo humano de la compañía. “Hoy no celebramos una primera piedra al uso. Lo que ponemos en valor es un proyecto estratégico, un compromiso industrial y, sobre todo, a las personas que hacen posible XEAL. La planta de carbón vegetal simboliza un principio que nos define: XEAL no deja huella, pero sus personas sí”, afirmó.

“Esta planta de carbón vegetal es una infraestructura clave para garantizar el futuro industrial de XEAL en Galicia. Nos permite transformar nuestros procesos productivos, ganar autonomía en suministros estratégicos y avanzar hacia un modelo más eficiente y descarbonizado. Además, destacó que “con esta nueva nstalación damos un paso decisivo para reducir nuestra huella de carbono y alinearnos con los objetivos climáticos europeos, de España y Galicia, demostrando ue es posible avanzar en sostenibilidad sin renunciar a una industria fuerte y competitiva.”, añadió.

Por su parte, Jakub Fajfr, CEO de Energo-Pro, destacó el valor estratégico del proyecto y su impacto a largo plazo. “Para Energo-Pro es un orgullo acompañar a EAL en un proyecto que representa mucho más que una inversión industrial: es un compromiso firme con la sostenibilidad, la innovación y la industria del futuro”, señaló. La planta de carbón vegetal es un elemento estratégico dentro del proceso de transformación industrial de XEAL y un ejemplo de cómo la innovación ecnológica puede contribuir de forma real a la descarbonización de la industria pesada. Este proyecto refuerza la competitividad de XEAL a largo plazo y consolida una industria moderna, preparada para responder a los retos energéticos y medioambientales que afronta Europa.”, añadió.