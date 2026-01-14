La gallega Inditex, entre las mejores empresas españolas en atraer y fidelizar talento

Inditex, Iberdrola y Repsol encabezan la clasificación de las mejores empresas en atraer y fidelizar talento en España durante el último ejercicio, de acuerdo con el Merco Talento España 2025, que resalta que la compañía fundada por Amancio Ortega ocupa el primer puesto por decimoquinto año consecutivo.

El top 10 se completa, en este orden, con Coca-Cola (4), BBVA (5), Mercadona (6), CaixaBank (7), Mapfre (8), Ikea (9) y Mahou San Miguel (10).

A continuación, figuran Nestlé (11), Danone (12), Sanitas (13), Leroy Merlin (14), Heineken (15), Google (16), Siemens (17), Grupo Social ONCE (18), HP (19) y Meliá Hotels International (20).

El monitor ha contado con las opiniones de 31.289 trabajadores, propios, del sector y de grandes compañías, 9.127 universitarios y estudiantes de FP, 838 alumnos de escuelas de negocio, 7.000 ciudadanos, 318 expertos en recursos humanos, 75 representantes sindicales y 78 catedráticos, además del análisis de 573.978 menciones en el entorno digital en colaboración con Nethodology.

Como novedad, el estudio ha incorporado por primera vez las expectativas de 4.163 demandantes de empleo, en colaboración con Infojobs, y de 21 responsables de áreas de empleo universitarias, junto a Recruiting Erasmus. Asimismo, se han evaluado indicadores objetivos de políticas de gestión del talento de 111 empresas.

Ranking en el ámbito y mejores equipos de RRHH

En colaboración con Nethodology, Merco Talento ha dado a conocer el listado de compañías con mayor capacidad para fidelizar talento en el ámbito digital.

Iberdrola encabeza el ranking, seguida de Mapfre, Telefónica, CaixaBank y Mahou San Miguel, mientras que los equipos de recursos humanos de Inditex, Repsol y BBVA han sido reconocidos como los más eficientes del país.