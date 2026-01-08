Arranca la IV edición de TALENTOS by Abril en la apuesta de la firma gallega por los jóvenes chefs

840 alumnos procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha y Navarra recibirán en sus centros una masterclass de aceite de oliva virgen extra y podrán optar a participar en la gran final.

Empieza la cuenta atrás de IV TALENTOS by Abril con la presentación hoy de una nueva edición en el Mercado de Abastos de Santiago. Allí, la directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal; el chef Iñaki Bretal, estrella Michelín y responsable de los restaurantes O Eirado da Leña (Pontevedra) y Restaurante Anda (Lugo); así como el cocinero Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, anunciaron la incorporación de dos nuevas comunidades, Navarra y Castilla la Mancha, llegando a sumar 21 centros de Formación Profesional. Un acto en el que estuvieron acompañados de los directores del AGACAL y Galicia Calidade, Martín Alemparte y Ana Méndez.

El protagonista de este pistoletazo de salida fue Gabriel Quispe, ganador de la última edición que, junto con su tutor Roberto Bermejo, compartió su experiencia en el certamen y lo que ha significado su participación en el mismo: "Aunque siempre hay nerviosismo y presión, al final hay que tratar de sobrellevarlo. En mi caso lo llevé mal, pero al final quedé contento con el plato". Como consejo para los futuros participantes, Gabriel cree que "hay que sentirse cómodo con lo que se hace e ir con una idea clara".

Y como no podía ser de otra manera, el propio Gabriel Quispe deleitó el paladar de los presentes con dos propuestas culinarias muy sugerentes: Puerro confitado en Picual, con espuma de Queso San Simón DOP y migas con lacón; y para cerrar con un toque dulce elaboró un Mousse de chocolate blanco y Aceite de oliva virgen extra Abril Colleita Propia, con kiwi en almíbar, demostrando una vez más el nivel cualificación de los participantes de Talentos by Abril.

Esta presentación servirá de llamamiento para los alumnos y alumnas (de entre 18 y 38 años) de los Ciclo Medio de Cocina y Ciclo Superior de Dirección de Cocina I y II de 21 centros de Formación Profesional públicos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Castilla - La Mancha y Navarra. Solo ocho pasarán a la Final de TALENTOS by Abril 2026, que se celebrará el viernes 13 de marzo en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela. Los finalistas cocinarán sus platos en directo, supervisados por un jurado profesional.

Como explicó Elena Pérez Canal, aunque ya es la cuarta edición del certamen se mantiene el foco en los productos de proximidad y con sello de calidad: "Talentos by Abril pone en valor y es una ventana a los productos de proximidad, productos del agro y del mar. Todo ello ensalzado con aceites de calidad superior y siempre en busca de la excelencia de un concurso de gastronomía que espera convertirse en el referente del norte de España entre los jóvenes chefs. De hecho, este año crece un 30% más respecto a la participación de la edición anterior, vemos que vamos por buen camino".

En este 2026 se suman dos nuevas comunidades: Castilla la Mancha y Navarra, así como ocho centros de Formación Profesional más, pasando así de 16 a 21 centros. Iñaki Bretal, quien forma parte del jurado desde la primera edición, asegura que "lo primero de todo que valora cualquier jurado es que el plato esté rico, después ya busca la innovación". Como consejo para los futuros participantes: "controlar los nervios, no cambiar la receta original, ceñirse a lo que uno tiene preparado".

Tanto Ana Méndez como Martín Alemparte felicitaron la iniciativa de la empresa ourensana. Para la directora de Galicia Calidade "por dúas razóns que me gustaría poñer en valor: a aposta polo talento, como exemplo Inaki Bretal de Eirado da Leña que forma parte de Galicia Calidade, e a aposta pola calidade dos produtos". Por su parte, Martín Alemparte puso en valor "os 36 produtos amparados con DOP, IXP, certificados con Agricultura Ecolóxica ou Artesanía Alimentaria. Estar aquí na Praza de Abastos é un referente desa Galicia Calidade que potenciamos dende a Xunta". Así el director del AGACAL aprovechó para afirmar que "esperamos un novo selo de calidade diferenciado para o aceite galego, onde Aceites Abril terá moito que dicir, e tamén na identificación das variedades tradicionais de olivares galegos, onde xa estamos a punto de dar o paso cualitativo que nos vai a permitir desenvolver ese sector en Galicia, que sexa pronto unha realidade e que estea certificado coas nosas variedades".

Hasta la fecha han concursado más de 100 alumnos de centros de Formación Profesional de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla León y Madrid. Esta lista se ampliará con los más de 60 jóvenes chefs que aspiran a hacerse con el galardón de esta nueva edición: una beca de estudio para realizar el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería del Centro Superior de Hostelería de Galicia 2026-2027, así como ser cocinero(a) residente de Aceites Abril en eventos regionales y nacionales. Y, donde solo ocho participantes, acompañados de sus profesores, viajarán a Santiago para mostrar su talento antes los fogones en la gran final.

Sobre el certamen

Talentos by Abril se desarrolla en tres fases. En primer lugar, Aceites Abril impartirá una Masterclass formativa a aproximadamente 840 alumnos y alumnas que podrán catar las diferentes variedades de aceite de oliva virgen extra así como sus aplicaciones. Estas clases magistrales se celebrarán en los 21 centros participantes, empezando el viernes 9 de enero y terminando el lunes 26 de enero en: CIFP Carlos Oroza (Pontevedra), CIFP Compostela (Santiago), CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), IES Sanxillao (Lugo), CIFP Villamarín (Ourense), IES de Foz (Lugo), IES Valle de Aller (Asturias), IES Peñacastillo (Santander), IES Fuente Fresnedo (Laredo), IES Besaya (Torrelavega), Escuela de Hostelería Pública de Galdakao (Vizcaya), CIFP La Flora (Burgos), IES Diego de Praves (Valladolid), CIFP Felipe VI (Segovia), IES Santa María de Alarcos (Ciudad Real), IES Universidad Laboral (Toledo), IES Gregorio Prieto (Valdepeñas), Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, IES Escuela de Hostelería Alcalá de Henares, IES María de Zayas (Majadahonda) y CI Burlada (Navarra).

En segundo lugar, cada escuela seleccionará un máximo tres alumnos para participar en la pre-selección. Posteriormente se realizará la fase de selección por vídeo llamada, en la que un jurado, compuesto por profesionales vinculados a Aceites Abril y un profesor de cada centro, elegirán a un estudiante de cocina por escuela, es decir, un total de 21 semifinalistas. Posteriormente, un jurado de Aceites Abril y un jurado técnico seleccionarán los 8 finalistas que pasarán a la final en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Aquellos estudiantes interesados en participar deberán cocinar una receta de elaboración propia en la que se incluyan los aceites de oliva virgen extra de Abril y productos amparados en DOP/IGP o sellos de calidad del norte y centro de España. Los 8 finalistas tendrán dos semanas para perfeccionar sus creaciones culinarias, que deberán presentar en directo el viernes 13 de marzo.

Jurado y premio

Relevantes profesionales del mundo de la gastronomía como Iñaki Bretal y el cocinero y Blogger gastronómico, Alfonso López, elegirán al ganador y segundo finalista.

Los jueces valorarán aspectos como la creatividad de la propuesta, la elegancia, la presentación, las técnicas utilizadas o el sabor y el maridaje del plato. El(la) alumno(a) ganador(a) recibirá dos premios: su nombramiento como "Cocinero residente de Aceites Abril" y una beca de estudio para la realización del Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería del Centro Superior de Hostelería de Galicia. El segundo finalista recibirá un lote de productos de Aceites Abril, así como la posibilidad de participar en eventos promocionales de la marca ourensana a nivel regional y nacional.