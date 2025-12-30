El comercio textil en la provincia de A Coruña irá a la huelga el primer día de rebajas

Los sindicatos CIG y UGT han convocado una nueva jornada de huelga en el comercio textil de la provincia de A Coruña el próximo jueves 7 de enero, coincidiendo con el primer día de las rebajas de invierno.

El objetivo de este nuevo parón es reclamar un marco gallego que blinde los convenios provinciales frente al estatal con peores condiciones que pretende implantar la patronal ARTE (integrada por las grandes empresas del sector como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Kiabi o Uniqlo).

Tras las exitosas movilizaciones del pasado 10 de diciembre, el empresariado estatal aceptó en la última reunión la prioridad de la negociación autonómica, por lo que la CIG solicitó, a través del Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL), reuniones con las patronales provinciales para pactar un acuerdo marco gallego que establezca la prioridad aplicativa de los convenios provinciales.

Esta solicitud, cursada el pasado 11 de diciembre, aún no ha tenido respuesta a día de hoy, por lo que las representaciones sindicales de las distintas empresas solicitaron a las direcciones el compromiso de que no aplicarían el convenio de ARTE en caso de que entrara en vigor, petición que tampoco fue contestada.

Frente a esto, se optó por llevar adelante una nueva convocatoria de huelga coincidiendo con el primer día de rebajas para visibilizar una problemática laboral que afecta a alrededor de 2.500 personas y a unas 40 empresas.

Manifestación en A Coruña

Coincidiendo con este nuevo paro de 24 horas fijado para el miércoles 7 de enero, las centrales sindicales han convocado una manifestación que arrancará desde la Plaza de Lugo a las 12:00 horas y que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad hasta el Obelisco.

Desde la CIG-Servicios recuerdan que los términos en los que se está negociando en Madrid —la próxima reunión está fijada para el próximo 21 de enero— supondrían un grave retroceso y una marcha atrás en las condiciones económicas y laborales del personal al imponer salarios más bajos (entre 2.000 y 3.000 euros anuales menos), eliminar cualquier concepto retributivo ligado a la antigüedad y a la permanencia, reducir las licencias, suprimir la voluntariedad del trabajo en domingos y festivos, introducir una mayor flexibilización en los calendarios y horarios y recortar incluso el complemento que se percibe en las situaciones de incapacidad temporal.

Centralización de la negociación colectiva

Los intentos de centralizar la negociación colectiva se iniciaron hace más de dos años, después de que las grandes compañías constituyesen una nueva patronal, ARTE. Este movimiento, además, se produjo poco después de la histórica lucha llevada a cabo por las trabajadoras de las tiendas de Inditex en la provincia de A Coruña, que culminó con la firma de un acuerdo con sustanciales mejoras económicas y laborales que la multinacional extendió posteriormente a todos sus centros de trabajo.

La centralización de la negociación colectiva implicaría arrinconar a la CIG de la comisión negociadora, cuando la central nacionalista tiene una representación mayoritaria o muy cualificada en las unidades de negociación existentes, que son los convenios provinciales.

Este convenio de ámbito estatal también supondría neutralizar o congelar durante años las mejoras laborales y salariales que las trabajadoras de territorios como Galicia o Euskal Herria consiguieron introducir en los convenios provinciales a través de la lucha y la movilización; y, al mismo tiempo, esta gran patronal también busca desmovilizar a las personas trabajadoras del sector.