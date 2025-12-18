Un acuerdo permitirá a los taxistas avalar la compra de vehículos ecológicos y licencias en Galicia Cedida

La Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE) ha alcanzado un acuerdo estratégico con la Sociedad de Garantía Recíproca Afigal y la Unión de Taxistas Gallegos (Utaga), con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación destinada a la adquisición de vehículos ecológicos y la compra de licencias de taxi por parte de profesionales del sector de la movilidad.

El presidente de la AEAE, Héctor Prego Naya; el presidente de Utaga, Emilio Mosquera Rodríguez; y el director general de Afigal, Manuel Alonso Fraile, han sido los encargados de rubricar esta mañana el convenio de colaboración en la sede coruñesa de Afigal.

El convenio establece que Afigal podrá avalar operaciones de hasta el 100% del precio total de la unidad de negocio, entendida como licencia de taxi y vehículo asociado, siempre que el vehículo cuente con calificación ambiental CERO o con emisiones inferiores a 50 g CO₂/km.

Los profesionales del sector de la movilidad, por medio de la Unión de Taxistas Gallegos (Utaga) y AEAE, podrán beneficiarse de condiciones financieras preferentes, plazos extendidos de hasta 120 meses y comisiones bonificadas, reforzando así la transición hacia una movilidad más sostenible y con menor impacto ambiental.

Además del apoyo a la compra de vehículos ecológicos, el acuerdo contempla el aval para la adquisición de licencias de taxi, así como líneas de asesoramiento, estudio individualizado de solicitudes, acciones conjuntas de emprendimiento y programas de apoyo empresarial en el ámbito del transporte profesional.

El objetivo es ampliar y consolidar estas líneas de colaboración entre entidades representativas del taxi y organismos financieros.

Fuentes de AEAE señalan que esta iniciativa supone "un paso decisivo para dinamizar el acceso a vehículos de bajas emisiones, apoyar a los nuevos profesionales del taxi y mejorar la competitividad del sector mediante herramientas financieras sólidas y transparentes".

Con la puesta en marcha de este acuerdo, AEAE, Utaga y Afigal refuerzan su compromiso con un modelo de movilidad más limpio, sostenible y orientado al futuro inmediato, favoreciendo la modernización del transporte urbano y la renovación del parque móvil profesional.