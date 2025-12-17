Estrella Galicia lanza una cerveza de bodega efímera al mes en A Coruña, Vigo, Santiago o Lugo

Hijos de Rivera da un paso más en la innovación cervecera con el lanzamiento de Fugaces, un proyecto de Cerveza de Bodega que pone en valor la autenticidad de sus cervezas sin pasteurizar, recién salidas de fábrica. Así, la firma pondrá a disposición de los clientes tanques de 225 litros de cerveza efímera en 12 locales de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Gijón, Donostia, Berriozar, Madrid y Badajoz.

Cada receta, señala la firma, es limitada y no tendrá reposición, lo que convierte cada cerveza en una oportunidad exclusiva para los amantes de esta bebida. La primera propuesta de la serie será la Estrella de Navidad, una receta que hasta ahora solo podía disfrutarse bajo regalo y que podrá probarse por primera vez en estos locales.

Como cada año, la receta se renueva combinando malta Pilsen de cebada cultivada en Galicia y lúpulos gallegos con un toque navideño de jengibre, "reflejando el saber hacer, creatividad e innovación de los maestros cerveceros". Su color castaño oscuro con reflejos rojizos y su espuma beige y compacta anticipan una cerveza con carácter.

"En nariz aparecen notas de malta oscura ligeramente dulzona, matices de fruta madura y un toque especiado. En boca, el jengibre aporta un ligero calor que prolonga el trago sin resultar picante, haciendo de esta receta una propuesta perfecta para disfrutar en su formato bodega durante estas fiestas", describe la marca sobre la Estrella de Navidad.

El proyecto continuará a lo largo del próximo año con nuevas recetas que sorprenderán a los consumidores. Lupia, Red Vintage, Black Coupage o Rivera Reposada, entre otras, estarán disponibles en su versión más fugaz y exclusiva.

Recetas únicas

Hijos de Rivera refuerza a través de Fugaces su vocación de servicio a los clientes de Cerveza de Bodega y su espíritu artesano. La marca busca acercar recetas únicas en un formato que marca la diferencia.

La Cerveza de Bodega se sirve sin pasteurizar y viaja siempre en frío desde la fábrica hasta el local, lo que permite preservar todos sus aromas y matices. Además, al no utilizar envase, reduce su impacto ambiental y se presenta como una alternativa más sostenible.

Este proyecto pone en valor un modelo que ya está presente en más de 2.000 locales de España, donde los consumidores pueden disfrutar de Cerveza de Bodega Estrella Galicia y 1906 en su mejor versión. Con Fugaces, la compañía amplía este compromiso ofreciendo nuevas propuestas efímeras que muestran todo el potencial del formato bodega.

¿Dónde se podrá degustar la Estrella de Navidad?

Estrella Galicia ha confirmado los locales en los que será posible disfrutar de la Estrella de Navidad, una receta que hasta ahora solo podía disfrutarse como regalo. Estos son los establecimientos en los que se podrá pedir la cerveza más navideña de la marca: