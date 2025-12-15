Profesionales se reúnen en MEGA, en A Coruña, para impulsar una narrativa del rural en positivo

El Museo Estrella Galicia (MEGA) acogió el pasado sábado el evento Comunicación Rural Sustentable, una jornada que reunió a más de un centenar de profesionales de la comunicación, creadores de contenido, iniciativas rurales y agentes del cambio con un objetivo común: impulsar una narrativa del rural gallego más justa, realista y en positivo.

Comunicación Rural Sustentable se consolida como un espacio de reflexión, inspiración y reconocimiento para todas aquellas personas y proyectos que están transformando el rural desde dentro y también desde cómo se cuenta.

El evento surgió como respuesta directa a una de las principales conclusiones del Foro Rural Sustentable: el rural necesita ser contado de otra manera. Los propios agentes del cambio reclamaron una comunicación que supere los estereotipos, ponga en valor las realidades actuales del territorio y acompañe los procesos de transformación social, económica y ambiental que ya están en marcha.

Corporación Hijos de Rivera, a través del proyecto Mercado de la Cosecha y desde una posición de escucha activa, une fuerzas con la Fundación Galicia Sustentable para impulsar una iniciativa que sitúa la comunicación como una palanca clave para el futuro del rural.

"El futuro del rural depende, en gran medida, de cómo lo contamos. Comunicar en positivo no es maquillar la realidad, es contarla con rigor y también con orgullo", señala el director de la Fundación Galicia Sustentable, Marcos Pérez.

Cambiar la narrativa: del tópico a la realidad

La jornada comenzó con un recorrido por los más de 13 años de trabajo del Mercado de la Cosecha, proyecto de impacto positivo de Hijos de Rivera centrado en visibilizar productos, personas e iniciativas del rural gallego.

El evento puso el foco a continuación en iniciativas que demuestran cómo una comunicación honesta y bien orientada puede abrir oportunidades reales en el territorio. Proyectos como Pazo de Vilane, Agrolistik, Vacantes.gal o Airas Moniz compartieron experiencias que conectan emprendimiento, arraigo y comunicación.

También hubo espacio para las voces del relevo generacional a través de tres jóvenes mujeres que lideran proyectos en el rural. Lucía Casal (Ganadera), Lucía Martínez (Ganadera) y Beatriz Rodríguez (Granjera), son muestra de que el rural tiene un presente con mucho futuro.

Javier Cebreiros, doctor en comunicación, compartió por otro lado su pasión por la comunicación como herramienta transformadora en una intervención inspiradora sobre cómo las palabras y los proyectos pueden transformar nuestro entorno y nuestra cultura.

Los reconocimientos

Uno de los momentos más destacados del evento fue el reconocimiento a dos creadoras que están contribuyendo de forma decisiva a proyectar una visión honesta y cercana del rural: Laura Vallejo (@lauritavallejo) y Elia Lugilde (@huertelia).

Ambas protagonizaron una conversación con Nuska Chousa sobre los retos, contradicciones y aprendizajes de contar el rural desde la vivencia personal, el trabajo diario y la profesionalización de los contenidos.

La jornada se cerró con una reflexión final de Pepe Cabanas, CMO de Hijos de Rivera, quien subrayó la importancia de alinear lo que se es, lo que se hace y lo que se dice: "En Galicia tenemos algo único: productos, personas y territorios con enorme valor. La comunicación es clave para llevar todo eso más lejos, sin perder autenticidad".

"Comunicación Rural Sustentable marca un punto de inflexión en la forma de abordar el relato del rural gallego. Un paso firme hacia una comunicación que no solo describe, sino que acompaña, activa y transforma, alineada con los valores de un rural vivo, diverso y lleno de futuro", señala Hijos de Rivera en un comunicado.