La gallega Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 154 toneladas de alimentos a la Fesbal

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y sus clientes han recaudado el equivalente a más de 154 toneladas de producto durante la Gran Recogida a favor de la

Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). Esta campaña se desarrolló los días 7 y 8 de noviembre en las tiendas de las enseñas Eroski y Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Los clientes tuvieron la posibilidad de realizar tanto donaciones de productos no perecederos como aportaciones económicas a su paso por caja, a lo que Vegalsa-Eroski sumó una aportación adicional. El total recaudado equivale a poder ofrecer 460.685 comidas básicas para abastecer a 192 familias.

Las aportaciones económicas quedarán a disposición de los Bancos de Alimentos asociados a Fesbal de las zonas en las que la compañía está presente: A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Asturias, León, Palencia, Del Sil y Zamora. Las entidades podrán utilizar esta donación para adquirir los alimentos que consideren más convenientes y necesarios, que permitirán cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias que más lo necesitan a lo largo de 2026.

Fuentes de Vegalsa-Eroski agradecen a sus clientes la solidaridad demostrada un año más durante la campaña de la Gran Recogida, ya que cada aportación contribuye a mejorar la situación de decenas de familias y refuerza el trabajo fundamental de los Bancos de Alimentos.

La compañía gallega de distribución alimentaria, en el marco de su colaboración con Fesbal, tiene previsto hacer en marzo de 2026 una nueva edición de su campaña de recogida de alimentos "Zampakilos solidario", que en 2025 le permitió donar más de 110.000 kilos de productos y más de 22.000 euros.