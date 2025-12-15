La emotiva carta de Marta Ortega a sus empleados: "Sois la magia de Inditex"

El secreto de que Inditex haya llegado a los 50 años de historia no es otro que "la determinación de mejorar cada día y la mirada firme hacia el horizonte". Así lo ha revelado la presidenta del grupo, Marta Ortega, que, un año más, ha querido agradecer el trabajo de todas las personas que han pasado por las puertas de Zara desde sus orígenes.

En una carta enviada a la plantilla a dos semanas de que termine el año clave para la compañía, Ortega ha puesto el acento en el carácter excepcional de 2025, marcado por el 50 aniversario de Zara. Un año que, según destaca, ha servido para mirar atrás y recordar los inicios de una compañía que hoy es referente mundial del sector de la moda.

"Durante este 2025 tan especial hemos recordado nuestros orígenes y todo lo que hemos construido con esfuerzo, dedicación y cariño", señala la presidenta, subrayando el orgullo por el talento y el compromiso de quienes imaginaron hace medio siglo lo que hoy es Inditex. Un legado que se traduce en un portafolio de marcas globales como Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties.

Marta Ortega recuerda que desde aquel 1975, cada final de año ha sido una oportunidad para "reflexionar sobre lo conseguido y renovar la ilusión por el futuro". En ese camino, pone en valor la figura de Amancio Ortega y de quienes le acompañaron en los inicios, destacando un vínculo que, a su juicio, sigue siendo la esencia del grupo: "La confianza en el trabajo bien hecho y en las personas que lo hacen posible".

La presidenta también reivindica los valores humanos que han acompañado a la compañía desde sus comienzos. La importancia de la familia, los amigos y los compañeros, así como el afecto y el respeto, aparecen como pilares que dan sentido al proyecto empresarial más allá de los resultados económicos.

"Ha sido un largo recorrido, pero cada año vuelve a ser un punto de partida", afirma Ortega, quien insiste en que "el pasado ha dado forma" a la compañía, pero que "el futuro depende de lo que seamos capaces de construir juntos".

La carta también mira hacia adelante, con el deseo de que el grupo continúe siendo un referente no solo por sus logros empresariales, sino por los valores que los sostienen. Marta Ortega anima a la plantilla a afrontar el nuevo año con energía, ilusión y la misma convicción que ha caracterizado a la compañía desde sus inicios.

En el tramo final del mensaje, la presidenta dedica unas palabras especialmente emotivas a los empleados, a quienes define como "la magia de Inditex". Una magia que, según subraya, sigue viva porque hay alma en cada gesto cotidiano y que debe preservarse pensando en quienes fueron, en quienes son hoy y en quienes vendrán.

La carta se cierra con un mensaje de buenos deseos para el nuevo año, centrado en la salud, el amor, la paz y la empatía, y con un agradecimiento sincero a toda la plantilla: "Gracias, mil veces gracias", concluye Marta Ortega, reforzando el tono cercano y humano que ha querido imprimir a este mensaje tan simbólico para la historia del grupo.