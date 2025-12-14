La empresaria gallega a la que José Elías critica le responde: "No elegimos el camino difícil, elegimos el relevante”

José Elías y Águeda Ubeira, en la conversación en Ferrol donde surgió el intercambio de pareceres Cedida

La startup gallega Vanetta Food, especializada en proteína vegetal inspirada en recetas tradicionales, ha salido al paso del debate generado en redes sociales tras unas recientes declaraciones en redes sociales del empresario e inversor José Elías, en las que criticaba a una emprendedora por “complicar” en exceso su modelo de negocio.

Aunque en ningún momento fue citada de forma explícita, la alusión fue rápidamente identificada en el ecosistema emprendedor.

Horas después, Águeda Ubeira, CEO y cofundadora de Vanetta Food, una startup de comida vegana con recetas gallegas, confirmó públicamente que las palabras del inversor hacían referencia a su empresa y aprovechó la conversación para defender su enfoque estratégico y los resultados obtenidos. Elías había dicho "deja de complicarte con tu idea de negocio y monta un puesto de patatas".

“Sí, soy yo y es Vanetta Food la compañía a la que se hacía referencia. Pero más allá de la mención, lo relevante es que nuestro modelo está validado por los datos. El 80% de nuestros clientes no son veganos. No elegimos el camino difícil: elegimos el camino relevante”, afirmó Ubeira.

El post fue publicado por José Elías en LinkedIn hace tres semanas, acumulando centenares de comentarios y reacciones, y diferentes medios de comunicación se han ido haciendo eco de él hasta hoy.

Todo surge de una visita de José Elías a Galicia el pasado mes de septiembre, cuando AJE Galicia celebró su congreso anual en Ferrol con la intervención estelar del emprendedor. En una pausa del evento, Elías y Águeda Ubeira, que es también presidenta de AJE Vigo, tuvieron la oportunidad de conversar.

Cuando el debate salta de las redes al mercado

La conversación en LinkedIn no tardó en salir del círculo de emprendedores. En pocas horas, el comentario del inversor José Elías se había convertido en un debate abierto sobre cómo debe crecer una startup en España: rápido y sencillo, o con una propuesta más compleja pero diferencial.

Tras la repercusión en medios de estas últimas semanas, la startup aludida ha decidido emitir un comunicado de respuesta, dado que ahora es un secreto a voces que la compañía que debería limitarse a "vender patatas" es la startup gallega Vanetta Food.

Vanetta Food nació en 2023 con una idea poco habitual dentro del sector plant-based: llevar recetas tradicionales españolas al terreno vegetal, sin renunciar a la memoria gustativa ni al disfrute. En un mercado dominado por hamburguesas y nuggets, la apuesta no era la más obvia.

“Elegir lo fácil no siempre es elegir bien. Competir en categorías saturadas puede parecer más sencillo, pero no te diferencia”, señala Ubeira.

Vanetta vende cachopos, milanesas de "no pollo", zorza o lomo adobado, con el sabor de estos platos de carne, pero todo ello hecho con plantas. La clave es que no solo atraen a personas de dieta vegana, sino también a gente que come carne, pero quiere reducir su huella ecológica.

Crecer sin atajos

En 2024, Vanetta Food registró un crecimiento superior al 200% y en 2025 ha consolidado su expansión, cerrando nuevas rondas de inversión con la entrada de capital gallego y el respaldo de ENISA.

También ha comenzado a estar comercializada por diferentes cadenas de supermercados, incluso en países como Francia.

Más allá de las cifras, Ubeira insiste en que la discusión no va de complejidad, sino de relevancia.

“No elegimos el camino difícil. Elegimos el camino relevante. No competimos por precio, competimos por propósito”, resume.

La reflexión final apunta directamente al mercado, más que al ruido digital: "No necesitamos que nos nombren. El mercado ya lo está haciendo por nosotras", concluye el comunicado.