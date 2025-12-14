APE Galicia llena el Hotel Carlos I de Sanxenxo en la entrega de los premios a autónomos distinguidos

La Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE Galicia) reunió este sábado a aforo completo en el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo con motivo de la entrega de los galardones Autónomos Distinguidos, enmarcados en el XV Congreso de la entidad. El acto sirvió para reconocer la trayectoria y el esfuerzo de profesionales y empresas del trabajo autónomo gallego.

La gala fue cerrada por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que puso el broche institucional a la velada. Durante su intervención, el responsable autonómico destacó el peso del colectivo autónomo en Galicia, con más de 212.300 personas afiliadas, lo que sitúa a la comunidad como la tercera con mayor proporción de empleo por cuenta propia, casi cuatro puntos por encima de la media estatal.

González subrayó además el compromiso de la Xunta con el sector a través de herramientas como la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio y la orden unificada de ayudas al trabajo autónomo, que volverá a convocarse en 2026 con un presupuesto cercano a los 41 millones de euros. Entre las novedades anunciadas, avanzó la ampliación de la cuota cero para nuevos autónomos hasta 24 meses en actividades vinculadas al sector primario y el incremento en un 20 % del presupuesto del bono Remuda, destinado a favorecer la continuidad de los negocios y la relevo generacional.

Foto de familia de los galardones

En el transcurso del acto se entregaron los premios Autónomos Distinguidos 2025 a profesionales y empresas de distintos ámbitos, como Mercedes Pintos Portela (Tiendas Casual), Pablo Lariño Noya (Lariño Correduría de Seguros), Venancio Salcines Cristal (Brexo Investments), Francisco Fernández Mascaró (Automoción Vilar do Colo), Malena y Alberto Martínez Díaz (Restaurante O Parrulo) o Talleres Veloso, entre otros. También se concedieron reconocimientos especiales a la trayectoria de Marga Díaz Lince, al Grupo Nogar como Empresa Distinguida y la Insignia de Oro a Luis Abelleira.

Galardonados "Autónomos Distinguidos" 2025 Mercedes Pintos Portela – Tiendas Casual

– Tiendas Casual Pablo Lariño Noya – Lariño Correduría de Seguros

– Lariño Correduría de Seguros Venancio Salcines Cristal – Brexo Investments

– Brexo Investments Francisco Fernández Mascaró – Automoción Vilar do Colo

– Automoción Vilar do Colo Malena y Alberto Martínez Díaz – Restaurante O Parrulo

– Restaurante O Parrulo Melquíades Álvarez González – Café Varela / Hotel Preciados

– Café Varela / Hotel Preciados Talleres Veloso – Familia Veloso

– Familia Veloso José Luis Celeiro Raposo – Sicnatura Water & Control

– Sicnatura Water & Control José Camilo Regueira – Joyería Regueira

– Joyería Regueira Sara Pato García – Ociosaugal Reconocimientos especiales Reconocimiento a la trayectoria : Marga Díaz Lince

: Marga Díaz Lince Premio Empresa Distinguida : Grupo Nogar

: Grupo Nogar Insignia de Oro: Luis Abelleira

Como complemento al programa institucional, APE Galicia sorprendió a los asistentes con una actuación del ilusionista Luis Boyano, que combinó magia y humor, y la jornada concluyó con una cena tras la entrega de premios, en un ambiente de reconocimiento y celebración del emprendimiento gallego.