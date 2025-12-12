La gallega Vegalsa-Eroski y Acega firman un acuerdo para contribuir al ahorro de las personas con celiaquía

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) han suscrito un convenio de colaboración para mejorar las condiciones de compra de los productos de alimentación de las personas con celiaquía. Un acuerdo que han formalizado la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, y la presidenta de ACEGA, Gloria Bernárdez, en el Hipermercado Eroski de A Sionlla, en Santiago de Compostela.

Gracias a esta colaboración, más de 2.000 familias gallegas asociadas a Acega se beneficiarán de un 20% de descuento en la compra de productos sin gluten, tanto de marca propia como de fabricante. Este beneficio estará disponible en todos los establecimientos Autoservicios Familia, Hipermercado Eroski, Eroski Center, Eroski City y Eroski Rapid, así como en compra online. El ahorro se transferirá a través de un reembolso directo en la tarjeta monedero de Eroski Club.

Este descuento estará disponible para todas aquellas personas que sean socias de Acega y de Eroski Club. Para activarlo, los usuarios recibirán desde la asociación un vale de adhesión, que deberán presentar en una tienda junto a su tarjeta de fidelización. Una vez activado, el descuento se aplicará automáticamente en todas las compras de las más de 200 referencias sin gluten incluidas en la colaboración.

"A través de este acuerdo, desde Vegalsa-Eroski reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las personas con celiaquía. Conscientes del esfuerzo económico que implica seguir una alimentación sin gluten, nuestro objetivo es facilitar el acceso a estos productos a un precio más accesible", señala la directora de Sostenibilidad y Comunicación de la compañía, Gabriela González.

"Desde Acega , valoramos de modo muy positivo el acuerdo alcanzado con Vegalsa-Eroski, ya que supone un avance significativo en la accesibilidad a productos sin gluten para las personas celíacas. La implantación de un descuento del 20% para las personas asociadas, aliviará el impacto económico que supone seguir una alimentación específica, y también demuestra el compromiso de la compañía con la inclusión y bienestar de este colectivo. Es un paso importante cara una oferta alimentaria más justa, responsable y adaptada a las necesidades reales de los consumidores", remarca la presidenta de Acega, Gloria Bernárdez.

Ventajas para socios en Galicia, Asturias y Castilla y León

Vegalsa-Eroski ha formalizado este acuerdo con las asociaciones de celiaquía de las tres comunidades en las que tiene presencia: la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega), la Asociación Celiaca Principado de Asturias (Acepa) y la Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale). De este modo, los socios de las asociaciones y de la Eroski Club tendrán disponible este descuento en un total de 270 establecimientos de los tres territorios.

La compañía amplía así su compromiso con una alimentación adaptada a las necesidades nutricionales de sus clientes. Gracias a estas colaboraciones, Vegalsa-Eroski puede conocer de manera más directa las necesidades y expectativas de las personas con celiaquía en relación con la experiencia de compra en sus establecimientos.