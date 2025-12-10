¿Con ganas de pescado y no sabes por dónde empezar? Gadis te echa una mano

Gadis te ayuda a sacar el máximo partido a tus recetas favoritas con sabor a mar en el espacio informativo "Te mereces entender"

Poco tienen que ver una merluza a la gallega, una rebozada o en papillote porque, aunque todas son la mar de ricas, cada una requiere un tratamiento concreto para sacar todo el partido a tu pescado.

Si lo necesitas, no tengas dudas y pregunta porque los profesionales de Gadis te explicarán cuáles son los cortes más adecuados para cada receta. También te ayudarán a través de esta sección porque "te mereces entender".

El secreto del sabor

El primer paso es que el producto sea fresco y de calidad y, el segundo, un buen corte. No es lo mismo elegir rodajas que filetes, toros o dados, ya que el grosor y la forma que se le da al pescado afecta al modo de recibir el calor e integrarse con el resto de ingredientes, lo que después se percibe en su sabor.

En general, los cortes más gruesos son más adecuados para las especies con alto contenido en grasa, como el salmón o el atún, porque mantienen mejor su jugosidad, mientras que las más finas resultan más versátiles y se reservan para las cocciones rápidas.

Si los cortes de pescado son un misterio para ti, siempre puedes consultar con los profesionales de Gadis, indicándoles qué plato preparar.

Estarán encantados de darte la mejor fórmula para respetar la materia prima y que quede a tu gusto.

Al horno, mejor entero

Para cocinar un pescado al horno con patatas panaderas o una parrillada, nada mejor que la pieza entera. Basta con que elijas la especie que más te apetezca entre la gran variedad que puedes encontrar en tu supermercado Gadis y te la prepararán para que la disfrutes al completo, limpia, sin branquias y escamas, como una buena dorada o lubina.

En cambio, si prefieres una elaboración que no requiera tanto tiempo, mejor los filetes. Este corte te facilita una carne sin espinas, perfecta para rebozar, hacer a la plancha o al vapor, como la merluza o el gallo. De esta manera, el aprovechamiento de la pieza es mayor y resulta muy fácil de comer.

El salseo de las rodajas

En las elaboraciones más tradicionales como las caldeiradas o guisos con salsa encajan las rodajas porque, al mantener la piel y la espina central intactas, aportan más colágeno.

Así el pescado se empapa del fondo, gana melosidad sin renunciar a su textura y queda de "toma pan y moja". Mientras que, si buscas preparar algo más sofisticado como ceviche o un arroz caldoso, el corte en dados ayuda a que se mezclen mejor todos los ingredientes.

Frescos y de aquí

De un corte u otro, en Gadis siempre encontrarás los pescados más frescos llegados directamente de nuestras lonjas para garantizar el máximo sabor. Gadis te enseña a diferenciar los cortes del pescado y también a preparar el cordero, a reconocer la fruta de temporada o a distinguir la centolla gallega en la sección "Te mereces entender".

Y todo de manera sencilla y práctica para que llenes tu carro de alimentos.