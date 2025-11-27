La Xunta insta a la dirección de Sargadelos a reanudar la actividad en Cervo (Lugo) "cuanto antes"

La Xunta de Galicia insta de inmediato a la dirección de Sargadelos a reanudar la actividad de la planta de Cervo (Lugo) lo antes posible en defensa de los derechos de los trabajadores. Y insisten en que, "como no puede ser de otro modo", el Gobierno gallego velará por el cumplimiento de la legislación laboral y denunciará cualquier ilegalidad que sea detectada.

Este jueves la planta detuvo su producción tras una nueva visita de inspección rutinaria a las instalaciones. El cese de la actividad afecta a los alrededor de 80 trabajadores que forman la plantilla. Algunos se concentraron este mediodía en el exterior de la factoría.

Así, la Xunta con respeto de las negociaciones llevadas a cabo desde abril, recuerda que actuaron desde el primer momento con absoluta responsabilidad, manteniendo un contacto permanente tanto con la empresa como con la Inspección de Trabajo, y mediando para que se ofreciera la máxima flexibilidad a la dirección —dentro de la legalidad vigente— para la realización de las obras necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Como resultado de las gestiones realizadas por la Xunta, la Inspección de Trabajo concedió a Sargadelos "un plazo suficientemente amplio para acometer las actuaciones previstas en el requerimiento de marzo de 2025 y en el de septiembre de 2024". En este contexto, en el día de hoy la Inspección de Trabajo realizó una visita rutinaria a las instalaciones para comprobar el cumplimiento de las actuaciones solicitadas.

Financiación de las obras

La Xunta ha recordado que está colaborando con la financiación de las obras, teniendo en cuenta la singularidad de la planta, declarada Ben de Interés Cultural desde 2014. Dentro de esta colaboración, ya se completaron los estudios sobre las condiciones del sistema de ventilación y extracción, así como parte de las actuaciones exigidas.

Como ya se trasladó en anteriores ocasiones, la subsanación de los defectos detectados es "perfectamente compatible con el mantenimiento de la actividad y permite garantizar la seguridad y salud del personal".