Grupo Lence celebra su 50 aniversario con un mural en Lugo que une la empresa con el deporte lucense

Grupo Lence, empresa familiar 100% gallega y una de las principales compañías lácteas de España, celebró este miércoles la inauguración del mural 'Espíritu de superación' con una gran fotografía de familia que reunió a representantes de casi todo el mapa deportivo lucense.

El acto simboliza la unión entre la empresa y el deporte local, un vínculo que ha acompañado a Lence durante sus cinco décadas de historia. Los participantes han sido: Río Breogán, Ensino, Emevé, CD Castro, Escudería Miño, Club Atletismo Lucus, Club Estudiantes Lugo, CD Corgo y Champion Chip.

Durante la presentación, Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence y del Río Breogán, destacó que este mural representa la esencia que ha guiado a la compañía desde su origen. "El deporte nos enseña valores fundamentales para el éxito: coraje para ser uno mismo, perseverancia para alcanzar metas, iniciativa para hacer que las cosas pasen, colaboración porque juntos llegamos más lejos, y excelencia comprometidos con mejorar cada día. Estos valores son también los que guían a Grupo Lence".

Lence subrayó también el impacto que este compromiso sostenido como patrocinador deportivo tiene en la ciudad: "Esta imagen conjunta muestra la magnitud del deporte en Lugo y el papel que juega nuestra empresa apoyando estas iniciativas. No es un gesto puntual: es un compromiso permanente. Promover deporte es promover salud, orgullo y economía local".

Más que un mural

La fachada principal de la fábrica del CEAO acoge ahora una obra que va mucho más allá de lo artístico. El mural, creado por el reconocido grafitero lucense Diego AS, no es simplemente una intervención estética: es una declaración de principios, un recordatorio visible de lo que significa la cultura del esfuerzo y el espíritu de superación.

En él, un niño del rural —mirada firme, ropa sencilla, determinación tranquila— se erige como símbolo de todos aquellos que comenzaron con poco más que un sueño y la voluntad de no rendirse. Ese niño encarna a Jesús Lence, fundador de la empresa, y a miles de gallegos y gallegas que, desde aldeas y parroquias humildes, aprendieron que la adversidad puede convertirse en un motor, no en una barrera.

El mural reivindica a quienes transforman disculpas para rendirse en razones para triunfar, fracasos en aprendizaje y miedo en acción. A quienes siguen adelante a pesar de no tenerlo fácil, a pesar de que otros dudaron de ellos, a pesar de que el camino no estaba hecho para quienes empezaban desde abajo. Es un homenaje a las historias de superación que han construido Galicia.

Y también es un espejo de la trayectoria de Grupo Lence. A lo largo de sus 50 años, la empresa ha crecido desde el trabajo del rural, desde familias que ordeñaban al amanecer, desde el talento invisible de generaciones que apostaron por modernizar su tierra. Todo ello forma la 'Actitud Río': una manera de trabajar y vivir basada en la autenticidad, el esfuerzo, el optimismo y la confianza en que el futuro se construye a base de constancia y propósito compartido.

Este mural, visible para miles de personas cada día, es una invitación abierta a creer en el talento propio, a romper techos de cristal —sean sociales, económicos o personales— y a recordar que la excelencia nace muchas veces en los lugares más humildes.

Lugo como referente deportivo en España

Lugo lidera el ranking nacional de equipos de élite por millón de habitantes, con 61,21 equipos/millón y seis clubes compitiendo en las máximas categorías. Este liderazgo, avalado por datos de federaciones y registros municipales, refleja una transformación notable: en los últimos 20 años, la ciudad pasó de dos a seis equipos de élite, impulsada por clubes, deportistas, instituciones, empresas y aficiones.

El deporte, además, aporta un impacto económico evidente: incrementos turísticos de hasta un 15% en periodos competitivos y más de 500 empleos vinculados al ecosistema deportivo, con efectos positivos sobre hostelería, comercio y transporte.

Para Carmen Lence, esta posición es fruto del carácter lucense: "Cuando decimos que Lugo es un referente deportivo, hablamos de su espíritu de superación. El deporte nos enseña a levantarnos tras cada reto, a trabajar juntos y a mirar lejos. Desde Grupo Lence seguiremos al lado de nuestros clubes, de su cantera y de su élite, porque es una apuesta por la salud, por el orgullo y por el futuro de Lugo".