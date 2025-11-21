Claudio Express abre en Os Rosales de A Coruña: nueva oferta para compra rápida en el barrio

Inauguración del Claudio Express en la gasolinera de Os Rosales en A Coruña.

Quinientas referencias de alimentación en solo 50 metros cuadrados de espacio de venta rápida. De 7:00 a 23:00 horas. Así es el nuevo Claudio Express de A Coruña, que ya está abierto en la gasolinera de la calle Alfonso Rodríguez Castelao del barrio de Os Rosales.

Gadisa Retail acaba de abrir en la ciudad el vigésimo establecimiento franquiciado de este año. Además del Claudio Express y de la gasolinera, el complejo cuenta con boxes de lavado y aspirado de vehículo.

Esta nueva instalación supone la creación de ocho puestos de trabajo directos, informa Gadisa. "Impulsar la generación de empleo es uno de los valores de la franquicia Claudio, que está implantada tanto en el ámbito urbano como en entornos semiurbanos y rurales, donde contribuye a crear comunidad local y fijar población", destaca la empresa.

La supervisora de estaciones de Carbugal, Cristina Patiño, y parte de su equipo, han acompañado a los representantes de Gadisa Retail el día de la apertura del Claudio Express: Miguel Freire, director de ventas de franquicia, Sergio Trujillo, coordinador, y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.

Veinte aperturas en 2025

La franquicia Claudio, la de mayor relevancia en el sector de la alimentación de Galicia, ha experimentado un importante crecimiento este año con 20 nuevos establecimientos, tanto en Galicia como en Asturias, Madrid y Castilla y León.

La compañía suma 254 establecimientos franquiciados, de los que 141 son Claudio Express y 113 Claudio.