Amancio Ortega vuelve a comprar en Canadá: 680 millones por un edificio de oficinas en Vancouver

Canadá se consolida como plaza estratégica para las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega. El fundador y primer accionista de Inditex ha comprado a través de su brazo inversor Pontegadea un edificio de oficinas en Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses (680 millones de euros). Es el quinto activo que adquiere en el país.

La operación, adelantada por Green Street News y recogida por Europa Press de fuentes conocedoras, es una de las mayores realizadas en Canadá, donde Ortega ya posee cinco activos.

Una de sus adquisiciones en el país es el rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, sede de Royal Bank, la principal entidad financiera de Canadá, que adquirió en 2022 por unos 840 millones de euros.

El último edificio que pasa a formar parte de la cartera de Pontegadea en Canadá es el denominado The Post, propiedad hasta ahora de QuadReal Property Group y ubicado en el centro de Vancouver.

Se trata de un complejo de torres, una de ellas de 22 pisos y la otra de 19. Al margen de Amazon, el edificio alberga otros inquilinos como Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks.

La compra de este inmueble por parte de Ortega se produce después de adquirir tras el verano en Reino Unido un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros).

Con anterioridad, el fundador de Inditex cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

París, Amsterdam, Barcelona

La compra en Reino Unido, Miami y Vancouver (Canadá) se suman a la reciente adquisición de un hotel en París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. El hotel está localizado en un edificio histórico en el centro de la capital gala, y fue adquirido por Derby Hoteles en 2007 por 75 millones de euros.

A primeros de septiembre, también adquirió el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros.

Además, el vehículo inversor de Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por 284 millones de dólares (250 millones de euros).

Oficinas, hoteles, naves logísticas...

Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales, principalmente oficinas, ubicados en los centros de las principales ciudades del mundo.

Además de oficinas, Ortega posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.