100 Consejos - Santander convierte a Santiago en la capital del liderazgo empresarial

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela, acogió durante toda la mañana el XI Encuentro para Directivos/as líderes, una nueva edición de 100 Consejos - Santander, una cita que reunió a cientos de personas y convirtió a Santiago en la capital del liderazgo empresarial.

El evento, organizado por Libredón Formación & Consultoría Empresarial y que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, estuvo dividido en cuatro bloques de conversaciones y ponencias protagonizado por 10 ponentes ejecutivos líderes de primer nivel y presentado por el periodista Terio Carrera.

El programa también destaca por contar con una amplia red de patrocinadores, como Santander, Adecco, Orona, Grupo Eulen o Viaqua. También de colaboradores como Gadisa, IFFE Business School, Santiago en Vivo y Quincemil, medio colaborador del evento.

La nueva edición dio comienzo a las 9:30 horas con la presentación del propio acto a cargo de Joaquín Dosil, presidente de Libredón, y Rocío Pazos, directora territorial del Banco Santander.

A continuación, se dio paso al primer bloque "Conversaciones con..." que contó con las intervenciones de Iker Barricat, presidente de The Adecco Group España, Ángeles Aguilar, CEO de Grupo ATValor y Antonio Agrasar, CEO de Plexus Tech, quienes abordaron los desafíos actuales en materia de talento, transformación digital y liderazgo.

10 Consejos de...

Durante los bloques II y el III, el evento contó como protagonista con su formato característico "10 consejos" donde líderes basaron su intervención en ofrecer y explicar consejos sobre liderazgo empresarial.

Isabel Tocino, consejera y vicepresidenta de Santander España, fue la encargada de inaugurar esta ponencia. A su turno le siguió Joaquín Pérez, presidente y consejero delegado del Grupo Pérez Rumbao.

Tras sus intervenciones, las personas asistentes al acto pudieron disfrutar de un coffee-break.

El bloque III dio comienzo alrededor de la media mañana con la intervención de Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y se cerró con Fernando Maudo, presidente de Kiabi España - Portugal.

Durante estos bloques, los ejecutivos continuaron recomendando estrategias en ámbitos como la gestión corporativa, la sostenibilidad, la industrial, el retail o el deporte profesional.

Clausura del acto con Alfonso Rueda

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, y Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp fueron los encargados de realizar el último bloque del evento a través de "Conversaciones con..".

Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, durante su intervención Quincemil

El acto fue clausurado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien también presentó sus "10 Consejos de...", en un formato más reducido.

En el primero de todos, apeló a la estabilidad y la responsabilidad. "Enseñar desde el principio cómo nos vamos a programar y con qué recursos vamos a jugar, sobre todo cuando jugamos con los recursos de los que nos nutren", explicó el presidente de la Xunta a lo que añadió que "tener presupuestos es fundamental" y tildó de "disparate" la idea que se "está introduciendo en España de que las administraciones públicas, que manejamos miles de millones de euros, no tenemos ni por qué tenerlos programados, ni planificados".

"Yo no sería capaz de dirigir una administración del volumen de la Xunta de Galicia, con 114.000 empleos públicos, sin tener un presupuesto que digan cuáles son nuestros objetivos", esclareció.

El segundo consejo es la "responsabilidad fiscal". "Lo sabe cualquiera que tenga una empresa, trabajar por encima de las posibilidades, normalmente da a situaciones muy difíciles, que a veces se supera y otras no", declaró. "Mantener, 'con sentidiño' también una estabilidad fiscal también en cuanto la deuda", añadía Rueda.

El tercero tiene que ver con la "retención de empresas". "Dar facilidades, por supuesto, nosotros vamos a seguir intentándolo, la economía gallega aumenta su presupuesto un año más con 280 millones de euros e incrementamos las áreas de apoyo. También hay que cambiar el tipo de empresa y entender que el relevo generacional empieza a ser un problema y tenemos que ser una administración facilitadora", mencionaba el presidente.

"La unión entre administraciones y sociedad civil y empresarial" es también "fundamental" para Alfonso Rueda. "Tenemos recursos mineros, tenemos más viento que ninguna otra región de España y más kilómetros de costa. Por lo tanto, vamos a aprovecharlos, preservando nuestros maravillosos paisajes y ecosistema", explicaba.

El último consejo, para Rueda, es entender "la perspectiva de lo que es una administración".

"Una administración no está para ganar dinero, para eso están las empresas. Lo que tenemos que hacer es ayudar a las empresas, no es ningún crimen, es una enorme ventaja que nos hace funcionar a todos los demás y que vamos a aprovechar esos recursos públicos como debemos, que es manteniendo servicios públicos de calidad en Galicia", finalizaba el presidente de la Xunta.