Carmen Lence gana el Premio Emprendedor del Año de EY por Galicia y accede a la fase nacional

La presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, ha sido reconocida con el Premio Emprendedor del Año de EY por Galicia, un galardón que pone en valor la contribución del grupo lácteo al desarrollo económico y social del rural gallego.

La empresaria representará a Galicia en la final nacional, que se celebrará en Madrid el 15 de abril de 2026 junto al resto de finalistas autonómicos.

El acto, celebrado este miércoles en A Coruña, reunió a representantes empresariales e institucionales, como la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, el conselleiro de Emprego, José González Vázquez, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgós López-Prado.

También participó Pelayo Novoa, socio responsable de EY en Galicia, quien destacó que el premio reconoce el talento emprendedor del tejido empresarial gallego.

En su intervención, Lence aseguró que el premio es "un reconocimiento colectivo al equipo de la compañía, al rural gallego y a las ganaderas y ganaderos que trabajan con nosotros cada día", reivindicando el compromiso del grupo con la innovación, el empleo estable y la sostenibilidad. La presidenta defendió que el sector lácteo gallego puede "innovar, competir y liderar" desde la propia comunidad.

Fundado en 1975 por Jesús Lence, el grupo es hoy una de las principales empresas lácteas de Galicia, responsable de la recogida, transformación y comercialización de productos a través de marcas como Río de Galicia y Leyma, con impacto directo en el rural y la cadena de valor agroalimentaria.

El Premio Emprendedor del Año, organizado por EY y patrocinado por Julius Bär en colaboración con IESE, celebra este año su XIX edición y constituye una referencia internacional.

El ganador nacional competirá posteriormente en Montecarlo por el reconocimiento mundial EY World Entrepreneur Of The Year.