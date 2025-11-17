La Xunta impulsa la ampliación del polígono de Bértoa en Carballo (A Coruña) con un aumento de su superficie

La Xunta ha dado un paso decisivo para ampliar el parque empresarial de Bértoa en Carballo, una actuación que incrementará su superficie en 629.587 metros cuadrados, un 51 % más respecto a su capacidad actual.

El Consello da Xunta tomó razón este jueves de los avances administrativos del proyecto, concebido para responder a la elevada demanda de suelo empresarial en Carballo y su área de influencia.

Este impulso llega tras la aprobación, el pasado septiembre, del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose).

Ahora, la Consellería de Economía e Industria abre un nuevo capítulo con el inicio del Proyecto de Desarrollo Urbanístico (PDU), indispensable para materializar la ampliación.

El documento será sometido a evaluación de impacto ambiental, tras su envío a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que dispone de un plazo de tres meses para emitir el informe preceptivo.

El objetivo es lograr la aprobación inicial en el primer trimestre de 2026 y, una vez superados todos los trámites, licitar las obras para comenzar en 2027. El plazo previsto de ejecución es de 18 meses.

La ampliación, promovida por Xestur, ordenará la fase II del polígono y contará con un presupuesto total de 28,2 millones de euros.

El proyecto se articula en dos sectores: el A, con 516.551 metros cuadrados, y el B, con 113.036 m.

Una vez finalizadas las obras, la superficie del parque superará los 1,8 millones de metros cuadrados, consolidándose como uno de los principales espacios industriales de la comarca.

Esta actuación se suma a otros desarrollos impulsados por la Xunta en la provincia de A Coruña, entre ellos los Peose de Coristanco, el parque empresarial de Cabana de Bergantiños, la ampliación del polígono de A Sionlla en Santiago y las últimas fases del parque empresarial de Morás en Arteixo.