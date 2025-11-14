Joaquín Dosil: "La adaptación es una de las habilidades que más deben desarrollar los directivos"

El próximo 19 de noviembre, Santiago de Compostela acogerá una nueva edición de “100 Consejos - Santander”, una cita que reunirá a algunas de las figuras más influyentes del tejido económico español, convirtiendo así el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia en el epicentro del liderazgo empresarial.

Se trata de una jornada intensa en horario de mañana dividida en cuatro bloques de conversaciones y ponencias, además de un espacio de networking. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través de este enlace.

Desde Quincemil hemos hablado con el Joaquín Dosil, presidente de Libredón Formación & Consultoría Empresarial, empresa organizadora de este evento que ya se ha convertido en una fecha señalada en la agenda de todas aquellas personas interesadas en el liderazgo empresarial.

11 años ya de directivos líderes '100 Consejos Santander' ¿En qué va a consistir esta edición?

Seguimos la misma línea de los últimos 10 años con un planteamiento similar en cuanto a estructura, 10 ponentes que son presidentes o directivos, directivas de empresas muy relevantes a nivel nacional e internacional, que vienen a trasladar a Santiago diez consejos cada uno, a modo de ideas o reflexiones sobre algunos de los aspectos que han sido relevantes en su trayectoria en el mundo de la dirección de empresas.

¿Hay alguna diferencia en relación a ediciones anteriores?

No, la verdad es que no cambiamos mucho el programa. Mantenemos cuatro bloques, 2 bloques de entrevistas donde en cada una de las respuestas se trasladan esos consejos y 2 bloques de ponencias donde en 20 minutos trasladan esos 10 consejos cada uno de los intervinientes. Por lo tanto, sí que mantenemos la misma estructura. de una mañana con cuatro bloques y un descanso en el medio de networking donde se aprovecha durante media hora para hacer esos contactos y esas relaciones entre empresariado del ámbito de Galicia y de fuera de Galicia porque en esta ocasión tenemos un porcentaje bastante importante: un 10-15% de los asistentes calculamos que van a venir de fuera de Galicia, principalmente de Madrid.

¿Qué distingue a este evento de otras jornadas de liderazgo y networking empresarial en España?

El concepto con el que se creó y el que venimos manteniendo en todos estos años. Un concepto donde el directivo no viene a hablar de sus empresas, sino que viene a hablar de los métodos que ha utilizado, los procesos que ha ejecutado y desarrollado, tanto en los nacimientos como en el desarrollo, como en situaciones de dificultad alta o de crisis en las empresas.

Se basa en esa experiencia personal, en esas historias de vida profesional de cada uno de los ponentes para dar un enfoque muy atractivo y muy diferente porque normalmente cuando un presidente o un CEO de una empresa vienen a un evento para hablar de ese sector o de esa temática y nosotros aquí vamos un poquito más allá desde el punto de vista de que intentamos que trasladen consejos que sirvan para todos los sectores desde su experiencia a la hora de superar dificultades o a la hora de tener que tomar decisiones importantes.

¿Cómo seleccionáis a los líderes y directivos que participan en cada edición?

Tenemos dos criterios para seleccionar. Lo primero, que sea una empresa muy relevante de un sector, que sean realmente líderes de un sector. Y lo segundo, que sea el presidente o la presidenta o el CEO de la compañía, es decir, la persona que teóricamente es la voz y la cara de esa compañía, el líder, realmente la persona que toma las decisiones últimas en las empresas. Por eso también es diferente el evento, porque son muy pocos los eventos que recogen única y exclusivamente ese perfil tan alto dentro de las empresas.

El formato del encuentro se basa en “10 consejos” de cada ponente. ¿Por qué eligieron esta dinámica y qué ventajas tiene para los asistentes?

Buscamos que los asistentes, en su mayoría directivos, tengan la oportunidad de, en una mañana, recibir 100 consejos de 10 personas muy relevantes y hay que aglutinar todo en una duración de 5 horas aproximadamente. 5 horas de evento donde se van a trasladar esos 100 consejos, esas 100 ideas o reflexiones de gente que desde mi punto de vista tiene mucho valor. De tal forma que esa mañana sea una inversión, no un día perdido de trabajo, sino una inversión para el trabajo, tanto el del día a día como el trabajo estratégico de meses y semanas o planes estratégicos que realizan todas las empresas.

11 años acercando consejos a grandes directivos. Después de todos estos años, ¿cuál dirías que es EL CONSEJO (en mayúsculas)?

Tenemos más de 100 ponentes que han pasado por este evento y sí que hay un denominador común en varios de ellos. La mayor parte habla de la planificación, que es muy importante. Dicen que es muy importante el consejo de desarrollar buenos equipos, retener actualmente el talento como un consejo fundamental y cuidar a los equipos.

Y nunca pasa una edición sin hablar de la variable clave que es el trabajo. Hay que trabajar, hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo y estas paradas, como este evento, son buenas paradas, como digo yo, técnicas, para reflexionar sobre lo que se viene haciendo y planificar lo que se puede hacer. Por eso es un evento que, desde mi punto de vista, es una inversión de tiempo de una mañana. Estás invirtiendo tu tiempo.

Desde tu experiencia, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan hoy los líderes empresariales en Galicia?

Para mí es la adaptación. Tal vez es la palabra que me gustaría destacar como reto. Tienen un reto mayúsculo de adaptación. Adaptación a una sociedad cambiante, la adaptación a una era diferente a los últimos años, es decir, la tecnología nos viene acompañando en los últimos años, pero ahora desde más o menos 2021 o 22, después de la pandemia, se ha masificado y se ha incrementado el uso de la tecnología en todos los sectores y el reto es de adaptación a todos los cambios que se están produciendo en la sociedad, con la situación también geopolítica actual, con el tema del comercio tanto nacional como internacional, los aranceles, los poderes que tiene en estos momentos economías como la china, la estadounidense u otras emergentes, como puede ser India. Es decir, estamos en un momento donde la adaptación debe ser una de las características o de las habilidades que más deben desarrollar los directivos, no solo en Galicia, sino también a nivel mundial.