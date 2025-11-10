Cobre San Rafael supera las 220 entrevistas en busca de personal para la mina gallega de Touro

Poner en marcha la antigua mina de Touro-O Pino, en A Coruña, precisará de cualificada mano de obra, cuyo proceso de selección ha iniciado la promotora de la reactivación de la mina para producir cobre, la empresa Cobre San Rafael. La campaña Talento en marcha ha realizado más de 220 entrevistas personales.

Durante las últimas semanas, el equipo de trabajo de Dest People, empresa de gestión estratégica de personas que acompaña a Cobre San Rafael en el diseño e implantación de la estructura organizativa y políticas de gestión de personas, intensificó el contacto con los perfiles profesionales más demandados en esta segunda fase.

El proceso, que inicialmente se centró en perfiles de movimiento de tierras, está ahora enfocado en los electricistas, mecánicos industriales, caldereros y soldadores, puestos determinantes para el mantenimiento y funcionamiento técnico de instalaciones.

En el ámbito de los perfiles de movimiento de tierras, Cobre San Rafael completó ya más de 190 entrevistas con profesionales del sector, a las que se añadirán nuevas convocatorias.

Alba Gil, responsable de la selección de personal de Dest People, señala que "el interés por la campaña está superando las expectativas". "Estamos observando como los perfiles locales se adaptan y reorientan sus competencias, lo que nos permite no solo cubrir las vacantes necesarias, sino también optimizar la colocación de profesionales en puestos que se ajusten a su experiencia y motivación actual", explica.

Más de 1.600 empleos

El proyecto de Cobre San Rafael nace con la voluntad de convertirse en un motor de reindustrialización responsable para Galicia, especialmente en los concellos de Touro y O Pino. En su primera fase, prevé crear más de 420 empleos directos, todos con contrato indefinido, a jornada completa y con condiciones laborales estables y seguras.

En total, los promotores estiman que la iniciativa generará más de 1.600 empleos entre directos, indirectos e inducidos, con los que pretende contribuir a eliminar el desempleo industrial en 15 ayuntamientos de su área de influencia.

Cobre San Rafael propone una operación industrial moderna y sostenible para la producción de cobre gallego en la histórica mina de Touro-O Pino durante los próximos 16 años. La inversión calculada supera los 200 millones de euros.