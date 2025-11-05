La multinacional gallega Inditex se adjudica una parcela en Sagunto (Valencia) por 64 millones de euros

Espais Econòmics Empresarials (EEE) ha adjudicado por 64 millones de euros una parcela de 381.804 metros cuadrados en Parc Sagunt II a la sociedad Alveston ITG.

Será el grupo Inditex, a través de esta empresa, el que empleará los terrenos.

Así lo ha avanzado Economía Digital y lo ha podido confirmar Europa Press. Cabe recordar que Tempe, del Grupo Inditex, ya adquirió en 2019 una parcela de 280.000 metros cuadrados que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) poseía en Parc Sagunt.

El terreno adjudicado ahora, que se destinará a usos industriales y logísticos, forma parte de la parcela IN1, que tiene una superficie total de 1.000.202 metros cuadrados y un precio mínimo conjunto de 160.032.348,80 euros.

En la comercialización de estos terrenos, iniciada en agosto, se ha permitido a las empresas optar por la adquisición de la totalidad del terreno o por alguno de los cuatro lotes en los que se dividía la enajenación, como ha sido el caso.

Por su parte, la Generalitat ha informado este miércoles de la adjudicación a Alveston ITG y ha destacado que "esta operación representa un paso clave en la consolidación de Parc Sagunt II como uno de los grandes centros logísticos e industriales del Arco Mediterráneo, polo de innovación y desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana".

La venta se ha realizado exclusivamente al contado, sin fórmulas de pago aplazado, ha detallado.

La administración ha destacado que Parc Sagunt II "continúa avanzando en su misión de albergar importantes proyectos industriales y logísticos, como la gigafactoría de baterías eléctricas del grupo Volkswagen, lo que refuerza su papel como uno de los grandes motores industriales de España".

Ha puesto en valor no solo el fortalecimiento de la infraestructura industrial de la Comunitat Valenciana, sino también que se abren nuevas oportunidades para la inversión y la colaboración empresarial en el ámbito logístico, productivo y manufacturero.