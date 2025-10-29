Dos empresas de Galicia, incluidas en el ranking de crecimiento del 'Financial Times'

Las empresas gallegas Tarlogic Security y Tecalis han sido incluidas en el ranking Europe’s Long-Term Growth Champions 2026 del Financial Times, un listado que distingue a las 300 compañías europeas con el crecimiento más sólido y constante durante la última década.

Este reconocimiento sitúa a ambas firmas entre las organizaciones más resilientes y estratégicas de Europa, destacando su capacidad para mantener un desarrollo sostenido en entornos altamente competitivos y cambiantes, según señalan en un comunicado.

ElEurope’s Long-Term Growth Champions es una iniciativa conjunta de Financial Times y Statista que evalúa la consistencia del crecimiento empresarial a largo plazo, diferenciándose del popular FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies, centrado en la rapidez de expansión a corto plazo.

El rankingEurope’s Long-Term Growth Champions analiza en esta edición las compañías europeas que han demostrado crecimiento estable entre 2014 y 2024, con ingresos mínimos de 100.000 euros en 2014 y más de 10 millones en 2024. Las empresas deben cumplir criterios de independencia, crecimiento orgánico y sede en Europa, garantizando un proceso de selección riguroso y basado en datos financieros auditados por Statista.

Tarlogic y Tecalis, incluidas en el ranking

Tarlogic Security se ha consolidado en una década como una empresa puntera en el ámbito de la ciberseguridad, ofreciendo un amplio catálogo de servicios de ciberseguridad ofensiva y defensiva, ciberinteligencia y auditoría técnica para compañías cotizadas y multinacionales de diversos sectores. En el Europe’s Long-Term Growth Champions 2026, Tarlogic ocupa la posición 104 de las 300 compañías seleccionadas.

Dentro de la categoría Servicios profesionales, científicos y técnicos, es la única empresa española del sector, situándose en tercera posición en su industria a nivel europeo. El equipo de la firma está formado por más de 150 personas con alta cualificación y capacitación científico-técnica. La facturación de Tarlogic ha pasado de los 700.000 euros del 2014 a casi 12 millones de euros en el 2024, con un incremento analizado sostenido superior al 35% en estos 10 años.

Este nuevo reconocimiento en el Europe’s Long-Term Growth Champions 2026 refuerza la trayectoria de una compañía que ya figuró entre 2018 y 2020 en el ranking FT1000, en una de las ediciones incluso como la única empresa española de ciberseguridad incluida en el exclusivo listado de las firmas europeas de más rápido crecimiento.

La presencia de Tecalis en este nuevo ranking consolida una trayectoria marcada por la innovación y el crecimiento constante. La compañía ya había sido reconocida por Financial Times en el FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies en las ediciones de 2018, 2019 y 2025, donde se destacó su capacidad para escalar con rapidez; su inclusión en el Europe’s Long-Term Growth Champions 2026 confirma que ese crecimiento no solo ha sido veloz, sino también sólido y sostenido en el tiempo.

La empresa se encuentra en la posición 109 del ranking dentro de la categoría IT & Software, un segmento en el que aparecen 54 compañías. Dentro de ellas, Tecalis figura en la posición 21. Con tecnología propia diseñada desde Galicia desde su fundación en el 2008, impulsa y da validez a millones de operaciones entre usuarios, profesionales, empresas líderes y gobiernos.

Tecalis es un desarrollador de herramientas RegTech (Verificación de Identidad, Firma electrónica, AML, KYC/KYB, Onboarding Digital, Sistemas BSS de gestión de canales, Kioscos digitales interactivos, OCR, controles anti-fraude AI-based...), registrado como proveedor cualificado de servicios electrónicos de confianza (QTSP), lo que implica un respaldo de la Comisión Europea y el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para actuar como tercero de confianza según el reglamento eIDAS.

La inclusión de Tarlogic y Tecalis en el Europe’s Long-Term Growth Champions 2026 subraya la fortaleza del ecosistema tecnológico gallego y su capacidad para proyectarse internacionalmente.