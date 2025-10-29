Afigal respalda con casi 83 millones 831 proyectos de empresas de Galicia en lo que va de año

Una pyme del sector terciario que necesita crédito para inversiones. Este es el perfil principal de las empresas que en los primeros nueve meses de 2025 han sido respaldadas por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Afigal.

Con el fin de mejorar su competitividad, de innovar y generar empleo, la sociedad ha apoyado 831 proyectos empresariales de pymes y autónomos que han logrado financiación por un importe de 82,7 millones de euros gracias a sus avales.

Esta cifra ha supuesto un incremento de más de un 10% con respecto al mismo período del año anterior, con lo que Afigal supera el objetivo de su plan estratégico para este año, que estaba fijado en 300 millones de riesgo vivo o financiación activa destinada a pymes y emprendedores gallegos: a fecha de 30 de septiembre alcanza un riesgo vivo de 323 millones de euros distribuido en 5.098 avales.

Los avales formalizados por Afigal en este período han contribuido al mantenimiento de 27.681 empleos. La Sociedad de Garantía Recíproca cuenta con 13.243 socios, pymes y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo que se benefician de las mejores líneas financieras en condiciones preferentes.

Una de las vías que más demanda ha tenido por parte de las empresas para conseguir financiación han sido las líneas puestas en marcha por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Un total de 474 proyectos empresariales accedieron a más de 58 millones de euros dentro de estas líneas facilitadas por el Igape a través de Afigal.

Perfiles, sectores, inversión

Según el tipo de empresa, un 43% de las empresas que han recibido el respaldo de Afigal en este período son pymes, el 35% micropymes, y el 22% autónomos.

En cuanto a los sectores, el terciario aglutina el 36% del total de operaciones formalizadas por Afigal; el comercio, el 30%; el industrial, el 13%; la construcción, el 10%; y el primario, el 11%.

Respecto al destino del crédito solicitado por las empresas, el 56% fue dirigido a inversión; 38%, a circulante; el 3%, a refinanciación, y el 3% fue para avales técnicos o especiales.

En su apuesta por apoyar al tejido emprendedor gallego, de las operaciones formalizadas por Afigal el pasado año, un 26% del total fueron dirigidas a apoyar el emprendimiento.