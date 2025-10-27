Inditex, Finsa y Naturgy refuerzan el patronato del centro tecnológico ITG

El patronato del centro tecnológico ITG, fundado en A Coruña en 1991, está compuesto por las tres universidades gallegas, cuatro colegios profesionales, la Confederación de Empresarios de Galicia y la Xunta. Ahora se le suman tres compañías líderes en sus respectivos sectores.

Inditex, Naturgy y Finsa refuerzan el patronato del ITG como representantes del ámbito textil, energético y la transformación de la madera respectivamente.

Con su incorporación, el centro tecnológico impulsa el ecosistema de innovación y excelencia tecnológica con el objetivo de mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y de acompañar a empresas punteras en el desarrollo de soluciones innovadoras.

Digitalización, sostenibilidad, energía, movilidad y competitividad industrial son, para el ITG, los grandes retos de la sociedad a los que se enfrenta para consolidar su papel como polo tractor de la I+D+i en Galicia y en España.

"La entrada de tres grandes compañías como Finsa, Inditex y Naturgy es un paso decisivo en nuestra misión de transformar la tecnología en soluciones reales para la industria y la sociedad. Su compromiso demuestra la confianza del sector privado en la aportación de valor diferencial y de competitividad que es nuestra razón de ser", afirma Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.

Estas tres empresas se unen en el patronato a los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Galicia, de Arquitectos, de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, Navales y Agrónomos; la Confederación de Empresarios de Galicia; las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo; y la Xunta de Galicia.

Una plantilla en crecimiento

ITG cuenta con 190 profesionales en plantilla y en 2025 incorporará talento con al menos 15 puestos de nueva creación para perfiles de alta cualificación. La mayor parte de las personas que trabajan en el centro tecnológico cuentan con titulaciones técnicas que abarcan hasta diez ingenierías diferentes: industrial, telecomunicación, informática, aeronáutica, física, química, ingeniería mecánica, de datos, de energía, de caminos, canales y puertos.

Alrededor del 35% de sus profesionales son mujeres, un porcentaje que supera ampliamente la media en el sector tecnológico.

Solvencia acreditada

ITG es un Centro Tecnológico Nacional oficialmente reconocido y especializado en proporcionar I+D y tecnología diferencial para mejorar la capacidad competitiva de las empresas y organizaciones. Es el único centro en España con el cuádruple reconocimiento de excelencia investigadora Cervera en Inteligencia Artificial (IA), computación cuántica, transición energética y movilidad inteligente.

La principal fuente de ingresos del centro proviene de la venta de soluciones tecnológicas al mercado, que supone un 62% del total, mientras que la participación de ITG en iniciativas de I+D de primer nivel en Europa suponen el 38% restante de sus ingresos.

La creación de la primera red privada de comunicaciones con seguridad cuántica del noroeste español, la gestión inteligente de la energía en infraestructuras singulares como la plataforma oceánica en alta mar del Gobierno de Canarias o el desarrollo de IA predictiva para grandes compañías del sector lácteo o cárnico son algunos de sus hitos más recientes.