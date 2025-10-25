Mutuactivos destaca en A Coruña el potencial en banca, inmobiliarias y telecos durante su encuentro con inversores

La gestora de fondos tiene presencia en A Coruña y Galicia desde hace 20 años y congregó este jueves a 150 personas en el Club Cámara Noroeste

La gestora de fondos del Grupo Mutua Madrileña reunió este jueves 23 de octubre a cerca de 150 inversores y ahorradores en el Club Cámara Noroeste, en A Coruña, para analizar la evolución de sus productos y las oportunidades que ofrece el mercado.

Durante el evento, Mutuactivos repasó los buenos resultados de sus fondos de inversión a lo largo del año. Según explicó Emilio Ortiz, director de Inversiones, “nuestros productos de renta fija siguen a la cabeza de los rankings y baten cómodamente a sus índices de referencia”. La rentabilidad media ronda el 3%, en un rango que va del 1,58% de Mutuafondo Dinero FI(A) al 5,29% de Mutuafondo Financiación FIL.

En renta variable, destacó especialmente el rendimiento de Mutuafondo España, con una revalorización que se acerca al 40%. Ortiz señaló que “en la mayoría de los casos estamos bien posicionados frente a los índices, lo que demuestra la solidez de nuestra estrategia”.

Escenario "razonablemente favorable"

El director de Inversiones analizó también el contexto económico actual, marcado por un crecimiento e inflación a la baja y unos tipos de interés contenidos. A su juicio, ese escenario “sigue siendo razonablemente favorable para el inversor más conservador”, con especial atractivo en la renta fija privada por su capacidad de diversificación y estabilidad.

Por su parte, Joaquín Ferrer, director de Renta Variable de Mutuactivos, subrayó que las valoraciones actuales en los mercados bursátiles son exigentes, lo que exige mantener una estrategia selectiva. Pese a ello, la gestora sigue viendo potencial en sectores como el bancario, las telecomunicaciones y el inmobiliario. Entre sus principales posiciones mencionó Zegona, Telecom Italia, Unicredit, Santander, Colonial y Merlin, además de firmas cíclicas como Repsol, Tubacex y Atalaya Mining.

Mutuactivos presta servicio en A Coruña desde 2005. Su director territorial en Galicia y Asturias, Pablo Alfeirán, destacó el crecimiento sostenido en patrimonio y clientes en estos casi veinte años, gracias a un modelo basado en la cercanía y el asesoramiento personalizado. “Nuestros clientes valoran cada vez más la planificación financiera integral y el acompañamiento continuo”, afirmó.

El encuentro contó con la presencia de Luis Ussia, presidente ejecutivo y consejero delegado de Mutuactivos, y de Alejandro Gervás, director comercial de la entidad.