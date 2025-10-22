Grupo Lence inaugura en el EFA Fonteboa un espacio formativo en el ámbito agropecuario en Galicia

Grupo Lence, empresa familiar 100% gallega, segunda compañía que más leche recoge en Galicia y la única gallega entre las cuatro primeras lácteas que operan en España, y la EFA Fonteboa han inaugurado el Aula Lence, un nuevo espacio educativo diseñado para fomentar la formación práctica, la innovación y el desarrollo del talento joven en el ámbito agropecuario gallego.

El acto contó con la presencia de representantes de ambas entidades, de Fundesar y de la Asociación EFA Fonteboa, así como de autoridades locales y provinciales. Durante la jornada, se puso en valor la importancia de la colaboración entre empresas y centros de formación para asegurar el futuro del medio rural de Galicia.

Durante el acto, cuatro alumnos de la EFA Fonteboa fueron reconocidos con las becas por parte de Grupo Lence, dotadas con 1.000 euros cada una, en reconocimiento a su esfuerzo y excelencia académica. Estas becas, financiadas mediante una donación de 4.000 euros realizada por Grupo Lence a Fundesar, se concedieron a los estudiantes con los mejores expedientes en distintas etapas formativas: el mejor expediente de ESO que inicia el ciclo medio de Producción Agropecuaria; el mejor expediente de primer curso de dicho ciclo; el mejor expediente entre los titulados que comienzan el ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal; y el mejor expediente de primer curso de este último ciclo.

Durante su intervención, Cristina Dopico Alonso, coordinadora de los Servicios de Campo de Grupo Lence, destacó que "el Aula Lence simboliza nuestro compromiso con la educación y con el desarrollo del medio rural. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro entre la formación y la realidad del campo gallego, donde los estudiantes puedan aprender, innovar y crecer profesionalmente".

Por su parte, Oriol Cervera Serrano, director de la EFA Fonteboa, señaló que "Como dice un proverbio africano Si quieres avanzar rápido debes ir solo; si buscas llegar lejos ve acompañado. Esto es lo que hoy se plasma en este acuerdo entre una empresa puntera de Galicia y un centro educativo, también puntero de Galicia, creando el Aula Lence. Poner talento, habilidades y conocimientos desde las dos partes hace que el resultado sean unos futuros profesionales con iniciativa, ganas y actitud para trabajar en un sector referente en Galicia. Siempre en Fonteboa hemos ido de la mano de las empresas para formar un buen equipo humano".

La inauguración culminó con el descubrimiento de la placa identificativa del aula, que pasará a ser un referente dentro de las instalaciones del centro como símbolo de una alianza basada en valores compartidos: el compromiso con Galicia, el orgullo por el rural y la apuesta por el talento joven.

El Aula Lence se suma así al Programa de Becas Lence-Fonteboa, presentado el pasado mes de junio, consolidando una cooperación estable entre ambas entidades en favor del desarrollo sostenible y el relevo generacional del campo gallego.

Con este proyecto, Grupo Lence reafirma su papel como empresa tractora del rural y su compromiso con el activismo rural, una filosofía que impulsa iniciativas que favorecen la formación, la innovación y el arraigo en el territorio.