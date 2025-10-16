Afigal y Bankinter se alían para impulsar la financiación sostenible de las pymes gallegas

Afigal y Bankinter han sellado un acuerdo estratégico para promover la financiación sostenible entre las pequeñas y medianas empresas gallegas.

El objetivo es impulsar inversiones en eficiencia energética, movilidad sostenible, energías renovables, descarbonización de procesos, economía circular y reducción de emisiones.

El convenio, firmado por Manuel Alonso, director general de Afigal, y José Carlos Garea, director comercial de red en Galicia de Bankinter, introduce como principal novedad el Préstamo Anticipo CAE.

Este instrumento financiero pionero permite a las pymes anticipar el valor económico de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) reconocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, ofreciendo liquidez inmediata incluso antes de su validación.

Además, la iniciativa contempla una Línea de Anticipo de CAE con una cobertura máxima de hasta 500.000 euros y una garantía de hasta el 100% por parte de Afigal. Las empresas podrán acceder a esta financiación en condiciones competitivas, con tipos de interés fijos o variables y plazos de hasta doce meses.