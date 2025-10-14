Zara abre una tienda flagship en The Forum Shops at Caesars Palace, en Las Vegas

Inditex continúa con su expansión en Estados Unidos de la mano de Zara y lo hace abriendo una flagship en Caesars Palace de Las Vegas. El espacio comercial del mítico hotel y casino de Las Vegas Strip, conocido por su estética inspirada en el Imperio Romano, es el lugar elegido por la multinacional gallega para abrir este nuevo local.

Zara refuerza de esta forma su presencia en Nevada, donde cuenta con una tienda desde 2003 en el centro comercial Fashion Show Las Vegas. La marca mantiene así su estrategia de expansión en EEUU, donde este 2025 ha abierto tiendas en Brea Mall y Teh Grove (California) y en Cambridge (Massachusetts) y ha ampliado el espacio de Hudson Yards (Nueva York).

La marca, además, prevé completar nuevos proyectos comerciales en Costa Mesa (California), Austin (Texas), Boston (Massachusetts) y Charlotte (Carolina del Norte) antes de que termine el año.

"Seguimos viendo buenas oportunidades adicionales para ampliar su presencia en nuevos mercados", aseguró el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en la última presentación de resultados, según recoge Europa Press. Maceiras señalaba entonces que EEUU y Reino Unido son mercados "muy relevantes" para Inditex.

Respecto a Estados Unidos, la compañía sigue viendo oportunidades para ejecutar una estrategia de "crecimiento selectivo" con iniciativas "muy relevantes" para 2026: la remodelación de tiendas emblemáticas como la de la Quinta Avenida de Nueva York o nuevas aperturas, entre otras.

Así es la nueva tienda de Las Vegas

La nueva tienda de Las Vegas, con superficie comercial distribuida en tres plantas, presenta las últimas colecciones de mujer y hombre en un espacio interior contemporáneo y cálido diseñado por el estudio de Arquitectura de Zara, según informa la compañía.

La entrada principal de la tienda, ubicada en una de las plazas interiores del centro comercial, respeta las icónicas columnas y pórticos romanos del entorno, y da paso a las colecciones de Woman a través de un patio interior que conecta las tres plantas y sirve de eje central del espacio.

Zara Caesars Palace cuenta con áreas específicas con diseño interior y mobiliario diferenciado para el showroom de calzado y bolsos, y las líneas de Origins y Athleticz, en la sección de Man.

Esta tienda, además, cuenta con herramientas tecnológicas para consultar el inventario disponible o recoger pedidos online en dos horas. Cuenta, por otro lado, con un silo de recogida de pedidos online con capacidad para 500 paquetes y cajas de autocobro.

Este nuevo punto de venta de Zara dispone, por último, de una zona de reciclaje de cartón para fomentar el uso responsable del embalaje y un contenedor de donación de ropa para prolongar la vida útil de las prendas.