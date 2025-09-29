El 'Creamos Saúde Tour' promoverá la alimentación consciente entre las personas mayores de Galicia

Salud, sostenibilidad y conocimiento son los pilares de la estrategia de alimentación consciente desarrollada por Cruz Roja Española y en la que se basa 'Creamos Saúde Tour', un proyecto de Cruz Roja en Galicia en colaboración con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski cuya segunda edición ha arrancado hoy en la plaza Hermanos García Naveira, en Betanzos.

Dirigida a personas de 65 y más años, 'Creamos Saúde Tour' es una iniciativa de sensibilización con la que Cruz Roja busca promover herramientas y conocimientos sobre el papel esencial de la alimentación en la salud.

Así, a través de sesiones divulgativas de la mano de profesionales de la cocina y bajo la premisa de una alimentación saludable y de un consumo responsable, Cruz Roja recorrerá seis localidades de las cuatro provincias gallegas para ofrecer consejos, recetas y degustaciones fundamentados en las claves de una alimentación consciente y de su impacto en la salud.

A bordo de una food truck, profesionales y alumnado de escuelas de hostelería como el CIFP Carlos Oroza (Pontevedra), CIFP Vilamarín (Ourense), IES Sanxillao (Lugo), CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) y CIFP Manuel Antonio (Vigo), compartirán junto al voluntariado y personal técnico de Cruz Roja los principales detalles esenciales para poner en práctica una alimentación saludable desde los 65 años.

700 kilómetros de alimentación consciente

Durante la primera edición de 'Creamos Saúde Tour', en octubre de 2024, cerca de 1800 personas se acercaron a la food truck en las diferentes paradas realizadas a lo largo de 701 kilómetros de ruta divulgativa.

"Gracias al trabajo de nuestro voluntariado y personal técnico tanto desde el día a día de las asambleas de Cruz Roja como, específicamente, en proyectos como este, para el que la ayuda de Vegalsa-Eroski es indispensable, estamos llegando a miles de personas con el objetivo claro de contribuir a la mejora de su calidad de vida también desde la promoción de una alimentación consciente", subrayó la presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, Mercedes Casanova Díaz, durante su visita al restaurante móvil de 'Creamos Saúde Tour' en Betanzos.

El director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, hizo hincapié durante la visita en "el impacto tan positivo de este proyecto que está directamente relacionado con uno de nuestros valores principales como compañía, la promoción de hábitos de vida saludables, especialmente en las personas mayores. Estamos muy contentos de poder ir de la mano una edición más con Cruz Roja, una entidad con la que trabajamos desde hace años y que nos acompaña en el compromiso por favorecer un envejecimiento saludable".

A la visita para conocer de primera mano consejos, recetas y degustaciones saludables, se sumaron también el presidente comarcal de Cruz Roja en Betanzos, Víctor Méndez; la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González; y la alcaldesa del Ayuntamiento de Betanzos, María Barral.

Itinerario ' Creamos Saúde Tour 2025'

Tras la inauguración de esta segunda edición, 'Creando Saúde Tour' recorrerá otras cinco localidades de la geografía gallega ofreciendo consejos, recetas saludables y

todos los detalles de un consumo responsable a quien se acerque a la food truck de Cruz Roja entre las 11:00 y las 14:00 horas. Así, el 1 de octubre estará en Burela; el 6, en A Coruña; el 8 de octubre, en Ourense; el 17, en Pontevedra; y el 21 de octubre, en Vigo.