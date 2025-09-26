Cuatro millones del Perte de baterías de coches eléctricos para las gallegas Resonac y Borgwarner

Dos empresas gallegas, Resonac Graphite Spain, con sede en A Coruña, y, Borgwarner Emissions Systems Spain, radicada en Vigo, han entrado en la cuarta convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado (VEC) en su sección de baterías. Entre las dos recibirán casi cuatro millones de euros.

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional 27,3 millones de euros en subvenciones, de los que 2,74 millones corresponden a Resonac y 1,01 a Borgwarner, según anunció este viernes el ministro Jordi Hereu.

El objetivo de este Perte es "incentivar la realización de planes de inversión dentro del campo de la producción de baterías y sus componentes destinadas al vehículo eléctrico, así como para la producción o recuperación de las materias primas destinadas a estas", explica el Ministerio de Industria.

A las ayudas concedidas a las empresas gallegas se suman otras para cuatro compañías: Basquevolt, del País Vasco (6,14 millones de euros); Gestamp Palencia, de Castilla y León (1,66 millones); y las castellano-manchegas Cummins New Power (10,86 millones) y Micro Electrochemical Technologies (4,89 millones).

La cuarta convocatoria del Perte VEC, dotada con 1.250 millones de euros, está íntegramente gestionada por la entidad pública empresarial Sepides, que contribuirá así a aumentar la cifra de inversión total alcanzada por las tres convocatorias anteriores de esta modalidad, superior a los 900 millones de euros.

El proyecto de Agrela

La multinacional japonesa Resonac tiene en el polígono de Agrela de A Coruña una fábrica de grafito destinado a acerías. En esta instalación tiene licencia para el desarrollo de una planta para producir grafito para coches eléctricos.

La previsión inicial de la compañía es poner en funcionamiento esta planta en la segunda mitad de 2025, tras comenzar los trabajos a finales del año pasado. El plan fue anunciado a comienzos de 2022, cuando aún era presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

La construcción tendrá, según el proyecto, una altura de once metros y 10.000 metros cuadrados de superficie, de los que se habilitarán en una primera fase 3.500.

BorgWarner es uno de los principales proveedores de la automoción situados en Vigo, con tres plantas en el área. El año próximo prevé dejar sus instalaciones en O Porriño.