Exolum invertirá 100 millones en una terminal de transición energética en el Puerto de A Coruña Cedida

Exolum ha iniciado los trámites de autorización para la construcción de una nueva terminal de almacenamiento de graneles líquidos en el Puerto Exterior de A Coruña, en la dársena de Punta

Langosteira. Este proyecto, con una inversión de más de 100 millones de euros, sen enmarca en la estrategia de la compañía para facilitar la transición energética en Europa, mediante el impulso de infraestructuras adaptadas a los nuevos vectores energéticos.

El proyecto está concebido como una terminal de transición energética diseñada para adaptarse progresivamente a la evolución del mercado, la normativa y la demanda industrial, y preparada para operar tanto con productos convencionales como con combustibles sostenibles, como el amoniaco renovable, el CO₂ capturado, el metanol verde, el SAF (Sustainable Aviation Fuel) y otros biocarburantes.

La planta, "diseñada bajo estrictos criterios de seguridad, eficiencia energética, automatización y sostenibilidad ambiental", está distribuida en dos parcelas diferenciadas y conectadas. Tiene una capacidad de unos 165.000 metros cúbicos repartidos en varios tanques (atmosféricos, criogénicos y presurizados) preparados para almacenar combustibles de bajas emisiones, productos químicos, amoniaco y CO2.

La propuesta, señala la empresa en un comunicado, incluiría un cargadero ferroviario de ancho ibérico con conexión directa a la red nacional, la conexión de la terminal a dos atraques para buques mediante una red de tuberías y bombas de gran capacidad e isletas de carga para camiones cisterna, además de todos los sistemas auxiliares de operación y seguridad.

Localización de la instalación de Exolum en el Puerto Exterior. Cedida

Las actividades previstas abarcarían almacenamiento, mezcla y expedición de productos como biodiésel, HVO (hidrobiodiésel), bioetanol, metanol, naftas, SAF (Sustainable Aviation Fuel), materias primas para biocombustibles e hidrocarburos tradicionales, así como operaciones de blending de estos productos y su distribución multimodal.

En el caso del CO₂ criogénico, se plantea su recepción y almacenamiento en condiciones presurizadas y refrigeradas y su expedición por vía marítima o terrestre, con posibilidad de conexión futura por ducto. Respecto al amoniaco, se estudia su llegada por las mismas vías, su almacenamiento intermedio en tanques criogénicos y su distribución a través de distintos medios de transporte.

Puesta en funcionamiento en 2029

El diseño es el de una infraestructura logística multimodal flexible e integrada que permitirá optimizar el sistema logístico regional, mejorar la eficiencia operativa y garantizar un suministro energético seguro y sostenible para Galicia y el noroeste peninsular. La puesta en servicio sería escalonada y las operaciones comenzarían en 2029.

Esta futura terminal convertiría al Puerto de A Coruña en un nodo logístico de referencia tanto a nivel nacional como europeo, gracias a su localización estratégica en rutas hacia el norte de Europa, América, el sur del continente y Oriente Medio.

"Esta iniciativa refleja la firme apuesta de Exolum por el desarrollo de nuevas infraestructuras logísticas necesarias en nuestro país para afrontar los desafíos y oportunidades de la transición energética. El Puerto Exterior de A Coruña ofrece unas condiciones operativas excepcionales, con una localización privilegiada, accesibilidad marítima y una conexión multimodal que lo convierten en un enclave idóneo para este tipo de proyectos", señala el Aviation&Spain Network Lead, Jorge Guillén.

Exolum considera que esta instalación contribuiría a la competitividad de la industria y economía gallegas, favoreciendo la creación de empleo cualificado durante la fase de construcción y operación y la atracción de inversiones industriales vinculadas a la descarbonización del sector y a las llamadas moléculas verdes.