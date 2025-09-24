Snacks de bagazo cervecero, la apuesta gallega que brilla en ImpacTaste 2025 de la mano de Estrella Galicia

El Museo MEGA de Estrella Galicia fue el escenario del Demo Day que cerró la segunda edición de ImpacTaste, el programa de innovación abierta de Corporación Hijos de Rivera y Blendhub.

Cinco equipos universitarios finalistas presentaron sus snacks saludables elaborados con bagazo de cerveza, un subproducto rico en fibra y proteína que se convierte así en materia prima para alimentos circulares.

La cita reunió a estudiantes de la USC, Complutense de Madrid, Politècnica de València y Universitat de València, que mostraron propuestas como snacks salados crujientes, galletas dulces y saladas y barritas proteicas post-entreno.

Más de 120 personas y 20 universidades han participado en esta edición, que ha contado además con el apoyo técnico del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (Cetece) para convertir las ideas en prototipos reales.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, subrayó que "creemos en un modelo de innovación que se construye en comunidad. Con ImpacTaste estamos dando pasos reales para que el talento joven lidere el cambio hacia una alimentación con propósito".

Por su parte, Henrik Stamm Kristensen, fundador de Blendhub, destacó que "hoy no solo vimos ideas, vimos productos reales con potencial de mercado".

El éxito del programa ya se ha materializado en el mercado: Bagazitos, un snack bajo en grasa y alto en fibra nacido de la primera edición, llegó recientemente a los puntos de venta.

También se ha abierto una colaboración con otro finalista para desarrollar nuevas bebidas funcionales.

Con esta iniciativa, Corporación Hijos de Rivera refuerza su apuesta por una innovación que conecta ciencia y tradición y que busca desafiar lo establecido en agrotech, foodtech y distribución.

El bagazo, subproducto del filtrado del mosto cervecero, se posiciona así como recurso de alto valor nutricional y ejemplo de economía circular.

Según los impulsores, este modelo colaborativo entre industria, centros tecnológicos y jóvenes emprendedores “ha llegado para quedarse”.