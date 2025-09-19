Miguel Moreira, nuevo CEO de Sutega: "Buscamos un crecimiento sostenible"

Sutega, la empresa gallega de arquitectura e interiorismo, es hoy una compañía de referencia en el ámbito de la arquitectura interior, equipamiento y obra con una trayectoria marcada por la innovación, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a los retos de un mercado en constante evolución. Con un equipo de más de 230 profesionales, la empresa opera desde sus sedes en A Coruña, Vigo, Valladolid, Madrid y Miami, reforzando su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

A esta estructura se suman los centros logísticos y talleres de Suevos, en A Coruña, Galápagos y Coslada, en Madrid, que dotan a Sutega de una sólida base productiva y de distribución. En conjunto, la organización combina cinco sedes corporativas con tres centros logístico-productivos, un modelo que le permite dar respuesta a proyectos de gran envergadura manteniendo siempre un enfoque cercano y eficiente.

Conversamos con su nuevo CEO, Miguel Moreira, quien asume el reto de liderar la siguiente etapa de crecimiento de Sutega, impulsando su expansión y consolidando su papel como un actor clave en el sector.

¿Qué supone para ti dar el salto de pasar de director financiero a ser CEO?

Es un reto enorme. La función de la dirección financiera es muy exigente y tiene una carga de estrés importante, pero el reto de asumir la función de CEO es totalmente distinto. Es mucho mayor, es coordinar todas las direcciones departamentales. Es un nivel más. Es un reto muy bonito, muy chulo, que asumo con gran ilusión y con la intención de hacerlo lo mejor posible y de ayudar a la empresa, a los socios y a todos los trabajadores que forman parte de ella. Al final, somos un conjunto de interesados que todos tenemos el mismo objetivo: hacer crecer la empresa, que todo esto sea sostenible, seguir creando empleo y que nuestros clientes estén muy contentos con nosotros. Mucha ilusión y muchas ganas.

Los socios actuales dejan la gestión operativa, pero siguen ligados a esa parte estratégica. ¿Cómo será esa convivencia de tradición y nueva etapa?

Sus circunstancias personales son distintas. Son tres familias, una de ellas está en segunda generación, pero otras todavía están en primera generación, con lo cual los que están en primera generación están en un proceso de desaceleración profesional. La convivencia viene impulsada un poco también por esas circunstancias. Llevamos conviviendo mucho tiempo. Yo llevo aquí más de 20 años y siempre he estado muy cerca de la parte societaria como parte del consejo de administración, muy ligado a ellos, muy cerquita de ellos.

El proceso de profesionalización que impulsamos empieza por toda la parte alta, lo que conlleva que los socios ordenen a nivel societario y a nivel de relaciones entre ellos, hagan una serie de acuerdos y tomen esta decisión de manera consensuada, con lo cual lo ideal es hacerlo como lo estamos haciendo. Dar estos pasos en una empresa familiar es muy complicado, es muy difícil. Las empresas familiares por eso tienen problemas siempre para pasar a la siguiente generación, porque cuando llega el tema de la sucesión son fases muy complejas.

En este caso, la suerte que hemos tenido es que el momento de la empresa, el momento de los socios y mi momento han confluido en que para todos sea el momento ideal, porque mis circunstancias personales también facilitan que yo pueda dar este paso hacia adelante. Si no, las empresas se ven obligadas cuando quieren dar este paso a buscar a alguien de fuera, que siempre es más complicado porque tienes que entender la idiosincrasia de cada uno de los socios, comprenderlos, saber sus valores, lo que quieren para la empresa, cómo les gusta que se hagan las cosas. Cuando tienes a alguien que lleva en la casa 20 años, se facilita mucho, no solo la relación con ellos, sino también que la transición sea mucho más ordenada, tranquila y natural. Tienes conocimiento no solo del negocio, sino también de cómo se maneja por dentro la casa, y eso ayuda y facilita mucho.

"Ahora estamos en la cresta de la ola, pero si echas la vista atrás, hemos tenido que remar mucho"

Sutega prevé superar los 70 millones de euros de facturación este año. ¿Cuál es la clave para alcanzar esa cifra?

Mucho trabajo y mucha resiliencia, porque para llegar aquí hemos tenido que pasar momentos muy duros. Ahora estamos en la cresta de la ola, pero si echas la vista atrás, hemos tenido que remar mucho. La clave es constancia, trabajo, valentía, todos los valores que transmiten los socios, que son muchos y muy buenos: sacrificio, ilusión, pasión, humildad, respeto. El crear equipos que estén a gusto trabajando, el encontrar personas que se sientan cómodas. Todo confluye en que la empresa tenga la dinámica adecuada para poder crecer.

Después hay un factor externo que no depende de nosotros, que es que el mercado acompañe. Ahora mismo estamos en un momento en donde, por suerte desde la pandemia, todo ha retomado otra vez un ritmo adecuado. El mercado está empujando y cuando lo haces bien y el contexto es favorable, se producen crecimientos interesantes como los que estamos teniendo. También es cierto que este año prevemos ese incremento de facturación tan grande y vamos a pasar de 54 a 70 millones. A veces tenemos proyectos de dimensiones muy grandes en pocos proyectos, entonces esto hace que pueda oscilar mucho y que un año puedas tener un crecimiento superior al normal y otros años se te caiga un proyecto o dos y parezca que estás retrocediendo. Al final, lo que buscamos es un crecimiento sostenible, y para que sea sostenible es difícil cuando son crecimientos muy grandes. Tienen que ser crecimientos adecuados para poderlos mantener.

"La internacionalización está siempre en nuestras cabezas. Tenemos mucha experiencia fuera, sobre todo de la mano en el pasado de Inditex, con quienes nos hemos recorrido el mundo por todos lados haciendo tiendas y oficina"

¿Ese crecimiento pasa por expandirse a otros mercados? Ya estáis trabajando en 50 países. ¿La previsión para aumentar esa facturación es tocar nuevos mercados?

Sí, desde luego, ampliar el terreno de juego ayuda a crecer. Ahora mismo estamos sobre todo con presencia nacional, haciendo un montón de cosas. Hace ya 20 años dimos el salto a Madrid. Madrid es un centro importantísimo de negocio a nivel nacional. Y ahora estamos barajando por qué territorios o por qué mercados tenemos oportunidad de crecer. La internacionalización, obviamente, está siempre en nuestras cabezas. Tenemos mucha experiencia fuera, sobre todo de la mano en el pasado de Inditex, con quienes nos hemos recorrido el mundo por todos lados haciendo tiendas y oficinas. Hemos tenido la oportunidad también de hacer proyectos para otro tipo de clientes fuera de España, con lo cual tenemos conocimiento de lo que es trabajar fuera.

Si queremos aspirar a crecimientos grandes, seguramente habrá un momento en donde tengamos que buscar ese crecimiento fuera del territorio nacional, pero dentro del territorio nacional todavía también tenemos mucho potencial de crecimiento. Hay mercados, como por ejemplo el mercado catalán, que es un poco más complicado, diferente y singular, en donde cuesta más entrar y estamos haciendo un esfuerzo por penetrar en ese mercado. Al final, es abrir la vista a un mundo más global.

Miguel Moreira, CEO Sutega LPR

De todas las líneas de negocio que tenéis (oficinas, Senior Living, Retail), ¿cuál crees que marcará el futuro inmediato de Sutega, la que tiene más potencial de crecimiento?

Hacemos continuamente una lectura del mercado porque cambia constantemente. Es cierto que desde hace dos o tres años, todo lo relacionado con la problemática que hay a nivel nacional de vivienda, que se está intentando solucionar con vías alternativas como los proyectos de living y coliving, ha generado un mercado muy potente en el que hemos conseguido tener una penetración grande.

El mercado hotelero también es un mercado súper importante para nosotros. España es un país tradicionalmente con un volumen muy alto de trabajo en el sector hotelero y esto requiere actualización permanente, con lo cual ahí también se abren muchas vías para el crecimiento. Después hay otros mercados, como el de oficinas, que atraviesa etapas. Desde la pandemia con el teletrabajo sufrió un parón, ahora parece que está retomando otra vez; es un mercado maduro. Va variando. Mercados tradicionales como el de las residencias de mayores, el senior living y todos los espacios para ayudar a que podamos envejecer de la manera más agradable posible, ahí también hay un recorrido y un potencial muy grande.

Esto nos exige estar permanentemente monitorizando lo que pasa en el mercado y todas las perspectivas que hay. La ventaja que tenemos es que no estamos enfocados a un único mercado ni a un único sector, sino que podemos aplicar nuestros proyectos de diseño, ejecución de obra y equipamiento a los sectores o segmentos que estén tirando en cada momento. Esto es una ventaja competitiva que tenemos sobre otras empresas que están enfocadas en un único mercado.

En vuestro caso, ¿qué papel jugarán la innovación y la digitalización en los proyectos a futuro?

Un papel fundamental. Hace mucho tiempo que se habla de innovación, de digitalización, de tecnología, y estamos en la era del cambio tecnológico, con lo cual estamos viviendo cambios continuamente y esto va a tener impacto en todas las áreas. Igual que monitorizamos los mercados, intentamos estar muy al día y muy pendientes de todo lo que pasa y de todas las novedades que surgen en innovación tecnológica, todo lo relacionado con IA, con realidad virtual, incluso con construcción industrializada. Tenemos que estar permanentemente alerta, incorporando cada tecnología que pueda hacer que nuestros proyectos aporten más valor al cliente. Es una parte muy importante para nuestra competitividad.

Además de la digitalización, la sostenibilidad es una pata cada vez más importante. ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo?

Las empresas formamos parte de una cadena de valor y todos tenemos que empujar para esta misión que tenemos a nivel individual y empresarial de trabajar en pro de la sostenibilidad. En nuestro caso, siempre intentamos promover el uso de materiales sostenibles. Esto implica intentar convencer al cliente de que opte por opciones que aportan una mayor sostenibilidad. Intentamos trabajar con fabricantes y proveedores que están concienciados con este tema.

A nivel empresa, implantamos todo lo que podemos para favorecer esto. Por ejemplo, tenemos placas solares instaladas en todos nuestros centros logísticos. Estamos en un proceso de renovación de toda la flota de vehículos, intentando pasarlos a vehículo eléctrico. Estamos muy concienciados con todo el tema de reciclaje y gestión de residuos. Hace ya unos 10 años nos certificamos en el modelo FSC y PEFC, que es un modelo que garantiza el uso de maderas que provienen de bosques sostenibles. Estamos muy concienciados y trabajando para que todos hagamos lo mejor para el planeta, para la gente y para la sociedad.

Llevas 30 años en la empresa y ahora afrontas un nuevo reto. ¿Cómo imaginas Sutega dentro de 5 o 10 años?

La imagino liderando los mercados en los que estemos jugando. Cuando haces las cosas bien, las haces para ser referente. Nuestro objetivo dentro de 5 años es que se nos identifique como una empresa de referencia en el mercado nacional, que se nos conozca ya en el mercado internacional por proyectos relevantes y que estemos aplicando las últimas herramientas disponibles a nivel de innovación y tecnología. Que el cliente tenga una percepción de que somos la empresa de confianza y la que más garantías le puede dar en la ejecución de los proyectos que lleva a cabo, bien sean de espacios públicos, privados, oficinas o cualquier tipo de uso. Que nos ganemos la confianza del cliente y que seamos la empresa de referencia a nivel nacional.