Familiares, empresarios y políticos se despiden de José María Castellano en A Coruña

En la tarde de este jueves, la iglesia de Santiago de la Ciudad Vieja de A Coruña celebraba el funeral de José María Castellano, empresario coruñés fallecido el pasado miércoles en Madrid a los 78 años.

La misa se celebró desde las 20:00 horas. Antes, distintas personalidades del mundo de la empresa, de la política, familiares y allegados se acercaron a la iglesia para dar su último adiós.

Según informa Europa Press, entre los presentes estaban desde la mujer del fundador de Inditex y presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez; el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, así como otros empresarios, pero también representantes institucionales como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

También han asistido al funeral, que se prolongó durante una hora, la exconselleira de Traballo, Beatriz Mato, que fue miembro del consejo de administración de Greenalia; el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez o el expresidente de la Diputación coruñesa, Salvador Fernández Moreda.

Quién fue José María Castellano

José María Castellano fue consejero delegado de Inditex y presidente de Novagalicia Banco. También asumió la presidencia de Greenalia.

Con una amplia experiencia como gestor e inversor, fue desde 1985 miembro del Consejo de Administración de Inditex, grupo del que en 1997 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidade da Coruña (UDC) y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, participó también en distintos consejos de administración de destacadas empresas nacionales.

Desde 2008 y hasta su venta a Vodafone en 2014 ostentó la presidencia de la compañía de telecomunicaciones ONO. También fue presidente de Novagalicia Banco desde 2011 hasta su venta por parte del FROB en enero de 2014.

Además, Castellano fue vicepresidente entre el 2009 y el 2011 del periódico La Voz de Galicia, en cuyo consejo de administración participaba desde mayo de 2024.