La compañía gallega Denodo celebra en A Coruña su 25 aniversario.

La compañía tecnológica Denodo, líder mundial en virtualización y gestión lógica de datos, conmemoró ayer sus 25 años de historia en A Coruña. Precisamente, la ciudad herculina fue donde el emprendedor y profesor universitario Ángel Viña fundó la empresa en 1999.

El acto, celebrado en el Teatro Rosalía de Castro, reunió a múltiples personalidades del ámbito empresarial y académico que repasaron la evolución de la compañía desde su origen hasta la actualidad.

Así, Denodo ha evolucionado desde sus raíces gallegas hasta convertirse en una multinacional con sede en Silicon Valley, contando actualmente con una plantilla de más de 700 empleados alrededor del mundo.

La compañía ha alcanzado en estos 25 años hitos clave que han impulsado su crecimiento internacional, logrando una presencia global en más de 20 países y una cartera de más de 500 clientes, entre ellos compañías de la lista Fortune 500 y Forbes Global 2000.

La firma de capital privado HGGC se incorporó en 2017 como inversor para acelerar su liderazgo. Más recientemente, en 2023, la firma de gestión de activos alternativos TPG anunció una inversión de 336 millones de dólares en la Serie B de capital preferente, consolidando así su proyección de futuro.

Denodo ha sido galardonada con numerosos premios relevantes en la industria durante todo este tiempo y su principal propuesta de valor, Denodo Platform, se ha convertido en una solución clave para empresas de todo el mundo. De esta forma, lo que fue una pequeña empresa creada en A Coruña, ahora es un referente en la economía digital del futuro.

"Hoy celebramos no solo 25 años de existencia, sino 25 años de rápido crecimiento, retos superados y de innovación constante. Comenzamos con una visión sencilla: simplificar la manera en que las empresas acceden y gestionan sus datos", aseguró Ángel Viña durante su intervención.

El CEO y fundador de Denodo continuó: "Al mirar atrás, vemos cómo esa visión ha trascendido fronteras, transformando a Denodo en un referente global de la economía digital. Este

aniversario nos impulsa a seguir innovando y liderando en el futuro de la gestión lógica de datos".