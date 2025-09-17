El Espazo Nature en Carballo (A Coruña) acoge un encuentro de la Women Presidents Organization

Espazo Nature, el complejo turístico ecosostenible situado en Razo, en Carballo (A Coruña), acoge estos días el encuentro ibérico de la Women Presidents Organization (WPO), una red internacional que agrupa a más de 2.000 mujeres empresarias de todo el mundo con el objetivo de compartir experiencias, impulsar la colaboración y reforzar el liderazgo femenino en el ámbito económico y social.

Reunir a representantes del mundo empresarial de España y Portugal en la Costa da Morte supone también una oportunidad para poner en valor el espacio que les acoge. El respeto al entorno forma parte del ADN de Espazo Nature: sus cubiertas ajardinadas contribuyen a la captura de CO₂ y su arquitectura se integra en el paisaje reduciendo la huella ambiental.

Con la celebración de esta cita internacional, el complejo se consolida como un referente en Galicia para acoger encuentros que combinan naturaleza, sostenibilidad y proyección global, al tiempo que refuerzan el papel de la Costa da Morte en el mapa de destinos para eventos de alto nivel.

El programa combina momentos de trabajo con experiencias únicas en Espazo Nature. Las comidas, a cargo del restaurante Espazo Gastro, se convierten en espacios de networking y convivencia que refuerzan la dimensión relacional del encuentro.

A ello se suman actividades de bienestar como yoga y caminatas guiadas, o el taller sensorial 'Un viaje aromático para despertar los sentidos', que completan una propuesta pensada para favorecer tanto la reflexión como la conexión personal entre las participantes en un entorno privilegiado.

Acoger la cita mundial de la Women Presidents Organization supone un hito para Espazo Nature. El complejo refuerza así su proyección internacional como espacio capaz de atraer iniciativas de primer nivel vinculadas no solo al deporte y la creatividad, sino también al liderazgo empresarial.