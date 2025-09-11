El plazo para solicitar las líneas Afigal Igape 2025 finaliza el 30 de septiembre

Más de 400 proyectos empresariales accedieron a financiación por valor de 51 millones de euros entre enero y agosto

Contenido patrocinado

Pymes y autónomos gallegos pueden beneficiarse de las líneas de financiación Afigal Igape 2025 hasta el próximo 30 de septiembre.

De enero a agosto, más de 400 proyectos empresariales accedieron a financiación por valor de 51 millones de euros dentro de estas líneas facilitadas por el Igape a través de Afigal. Esto supone un incremento de un 5% con respecto al mismo período de 2024.

Estas líneas permiten financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deudas con entidades financieras y otorgar garantías frente a terceros, todo ello con intereses subvencionados. Las cuantías de los préstamos oscilan entre los 3.000 y 1.000.000 de euros.

Bonificaciones

Las operaciones adheridas a este convenio disfrutarán de una bonificación de los gastos financieros de los tres primeros años (Tipos de interés: hasta 1,8% durante los 3 primeros años; comisión de aval (hasta 1,25% durante los tres primeros años).