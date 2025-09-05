Zara reabre su tienda en la calle Serrano de Madrid: la primera de la ciudad con "El apartamento"

Los clientes de la marca podrán adquirir los artículos más 'premium' de Zara y Zara Home en este espacio, que cuenta con un servicio de cafetería en colaboración con el socio local Balbisiana. Así, en el año en el que grupo fundado por Amancio Ortega ha cumplido 50 años desde la apertura de su primer Zara en A Coruña, la compañía mantiene su apuesta por España, su primer mercado.

'El Apartamento' propone un "innovador concepto" de tienda de 400 metros cuadrados, pensado para recorrerse como se habita una casa, con espacios que evocan las diferentes estancias y "recrean la atmósfera de un hogar". Aquí conviven productos de Zara y Zara Home, incluidas ediciones limitadas y avances de próximas colecciones que se renuevan semanalmente, entre otros.

El entorno integra materiales naturales, grandes ventanales y una iluminación suave que pretende "preservar y realzar el carácter y la arquitectura original del edificio para ofrecer una experiencia de compra enriquecedora y personalizada",según recoge Europa Press.

Una imagen renovada

La tienda de la calle Serrano, que ha reabierto tras tres meses, tiene 230 empleados y cerca de 2.400 metros cuadrados de superficie comercial distribuidos en cinco plantas. Esta reapertura, según ha indicado la multinacional, sigue el "concepto más reciente de Zara para sus tiendas insignia a nivel global, con una imagen renovada y nuevas áreas de exposición de producto.

Los espacios 'estilo boutique', con diseños y mobiliario singulares que realzan las colecciones y "refuerzan una conexión más personal entre el cliente y el producto", cobran especial protagonismo en un proyecto concebido por el estudio coruñés Elsa Urquijo Arquitectos que ya realizó esta tienda hace diez años.

La tienda "dialoga con la memoria del edificio histórico y la reinterpreta en clave contemporánea". De este modo, el interior ha querido rendir homenaje a la arquitectura castellana a través de materiales nobles y vernáculos como los muros de ladrillo, maderas recuperadas, hierro negro, cerámica y arcilla, los cuales se combinan con tejidos naturales y acabados actuales.

El local propone un recorrido "ascendente", que conduce al visitante desde la "rotundidad y sofisticación" de la planta baja hacia ambientes más cálidos y luminosos en los niveles superiores: según se avanza, los tonos se aclaran y los materiales adquieren texturas más ligeras.

En la tienda sobresalen los volúmenes dedicados a presentaciones especiales como el área de zapatos y bolsos, al mismo tiempo que integra la tecnología "más avanzada" con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra fluida y omnicanal. Los clientes pueden consultar el 'stock' disponible en tiempo real, localizar productos de forma rápida y recoger pedidos realizados online.

Entre las soluciones innovadoras incorporadas en la tienda de Serrano, se incluyen algunas como cuatro estaciones automatizadas para devoluciones asistidas o dos puntos automáticos para devoluciones online, que se instalan por primera vez en un local de la comunidad de Madrid.

El establecimiento cuenta con un sistema automatizado tipo silo, con capacidad para hasta 1.560 paquetes, que permite la recogida de pedidos online y cuatro zonas de cajas asistidas, incluyendo puestos adaptados. La tienda también incluye un punto de recogida de cartón, un contenedor de recogida de ropa usada y un servicio de reparaciones.