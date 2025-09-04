Vegalsa-Eroski y Clusaga lanzan una campaña para promocionar productos alimentarios gallegos

El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y Vegalsa-Eroski han lanzado la campaña Galicia Alimentación 2025: Innovación & Excelencia, a través de la que buscan acercar a los consumidores gallegos una selección de los productos más destacados del sector. Estos alimentos han sido reconocidos por los Premios Galicia Alimentación.

Presentada este jueves en el hipermercado Eroski A Sionlla de Santiago de Compostela, la iniciativa pone en valor la innovación y la calidad de las empresas alimentarias gallegas. El CEO de Clusaga, Juanjo de la Cerda; el director de Clusaga, Roberto Alonso; el director de negocio de Vegalsa-Eroski, Florentino; y el director de compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, estuvieron en el acto.

Todos ellos pusieron en valor la importancia de esta colaboración para dar visibilidad a los productos gallegos, reforzar su presencia en el mercado y favorecer su proximidad al consumidor. Los representantes de las 11 empresas alimentarias que forman parte de la campaña también estuvieron en este acto en el que dieron a conocer sus productos.

La iniciativa tiene como punto de partida los Premios Galicia Alimentación 2025, celebrados en la Cidade da Cultura el 26 de junio. Una selección de los productos que participaron en el certamen tendrán un lugar destacado en 20 establecimientos de Vegalsa-Eroski, donde se pondrá en valor tanto su excelencia como su carácter innovador.

Los consumidores podrán descubrir durante el mes de septiembre productos que van desde los clásicos de los lineales de supermercado hasta propuestas gourmet reservadas habitualmente para tiendas especializadas. ADA Berries, la granola BIO Easy Nola de Lenatt o las Perlas de Vinagre de Vinagres do Ribeiro son algunos ejemplos de los ganadores.

El licor de hierbas de Pazo de Valdomiño, el vermú Povarelo, el vino blanco sin alcohol Marieta Sin de Martín Códax, el kéfir café de Casa de Xanceda, la castaña con chocolate de Cuevas, el helado de queso de Arzúa con membrillo de Bico de Xeado, el yogurt helado para mascotas de YowUp!, el pastrami artesanal de vacuno de Montepicato y las Conservas Fusión de Friscos fueron finalistas.

Sorteo de productos

Los clientes de Vegalsa-Eroski podrán participar en un sorteo de cinco lotes exclusivos que incluyen todos los productos destacados si compran alguno de los artículos de la promoción, que estarán identificados en el lineal.

A continuación, deberán escanear el QR disponible en la cartelería de las tiendas y cubrir el formulario online, incorporando la imagen del ticket de compra como comprobante. El sorteo se realizará de forma aleatoria a través de Easypromos y los ganadores recibirán su lote en el establecimiento de referencia.

Clusaga, además, ha lanzado coincidiendo con esta iniciativa un sello oficial de reconocimiento que podrán usar las marcas finalistas y ganadoras del certamen. Este sello permitirá a los consumidores identificar de forma inmediata los productos distinguidos por los Premios Galicia Alimentación 2025, reforzando la confianza y el prestigio de las empresas gallegas en el mercado.