Amancio Ortega ejecuta dos compras en Países Bajos por más de 200 millones de euros

El brazo inversor de Amancio Ortega, Pontegadea, ha adquirido dos nuevos activos en Países Bajos por una cantidad superior a los 200 millones de euros.

En concreto, ha invertido 145 millones en la compra del centro logístico AMS05, ubicado en Hoofddorp.

Esta edificación, finalizada en 2021, dispone de 55.365 metros de espacio industrial, 6.570 de entreplanta y 5.265 de oficinas, ostenta la máxima calificación energética al ser autosuficiente en este aspecto e incluso volcar la energía excedente a la red pública. Está ocupado en la actualidad por el operador GXO.

Además, también ha comprado en Ámsterdam el hotel Avani Museum Quarter, con 163 habitaciones, y un importe de la operación de 85 millones de euros. La habitación más barata tiene un coste superior a 200 euros por noche y ha sido vendido por la cadena hotelera Schiller.