La alianza turco-española con la que el aeropuerto de A Coruña anhela atraer a más viajeros

La navegación aérea deparó esta semana una noticia de calado en el ámbito empresarial: la entrada de Turkish Airlines en Air Europa con una inversión de 300 millones de euros y una participación del 27%, una operación que aspira a cerrar la compañía turca en el plazo de un año.

Turkish es la aerolínea que oferta más destinos en el mundo y su conversión en socio minoritario estratégico de Air Europa podría suponer una ampliación de sus conexiones en aeropuertos donde opera la empresa presidida por Juan José Hidalgo, entre ellos los de A Coruña y Vigo.

El interés de la aerolínea turca en Air Europa responde a su estrategia de ganar mayor presencia en la Península Ibérica y en Latinoamérica, lo que reforzaría la conectividad de ambas empresas. Turkish aún tiene que hacer oficial la operación, que deberán aprobar después las autoridades reguladoras.

Air Europa opera en A Coruña con una conexión directa con Madrid (al igual que Iberia y Air Nostrum) con cuatro vuelos diarios, salvo dos los domingos. En el aeropuerto de Peinador en Vigo, la compañía española tiene el mismo destino y las mismas frecuencias que en Alvedro.

Panel de información de vuelos en la terminal de Alvedro.

El pasado mes de julio, según las últimas estadísticas de AENA, Air Europa superó su récord histórico mensual de pasajeros en la terminal coruñesa y llegó a los 39.410, que equivale a una media de ocupación del 89%.

Esta marca ha estado condicionada por la fuga de pasaje de Iberia a Air Europa, debido en cierta medida al recorte de plazas, lo que ha permitido a los viajeros establecer conexiones con otros vuelos.

Una relación estratégica a la que mira Galicia

¿Será beneficiosa para los aeropuertos gallegos la relación entre Turkish Airlines y Air Europa? El director de Ola Mundo! y viajaragusto.es, Agustín Vázquez, intuye una situación futura ventajosa para las terminales gallegas y apunta que "realmente ya existen" acuerdos comerciales entre las compañías.

"Air Europa vuela de Madrid a Estambul en código compartido con tres frecuencias diarias gracias a un acuerdo con Turkish. Es decir, con billete único. El pasajero factura directamente hasta el destino final sin preocuparse de recoger el equipaje hasta la llegada. No cabe duda de que los turcos aprovecharán la red de Air Europa para mover sus pasajes. Es decir, se reforzará la conectividad entre las dos empresas en los aeropuertos donde ya opera Air Europa, como es el caso de A Coruña y Vigo", explica .

Vázquez va más allá en su análisis de esta alianza y reflexiona sobre otras posibles vinculaciones empresariales: "Aunque Air Europa es miembro de la alianza SkyTeam, ahora se abre la puerta a que la aerolínea entre en Star Alliance, en la que participa Turkish Airlines y que fue fundada por Lufthansa junto a otras cuatro aerolíneas".

Si se diese este escenario, Vázquez cree que "tendríamos mayores opciones incluso en el día de llegar a destinos desde Galicia". Es "una conjetura", pero pone un ejemplo: "Un pasajero podría salir de A Coruña, vía Estambul, y regresar a Santiago, donde opera Lufthansa, vía Frankfurt, en enlace garantizado y en un solo billete. Y con tarifas muy competitivas".

Pasajeros facturan equipaje en el aeropuerto de Alvedro. Quincemil

La plataforma de A Coruña Vuela Más Alto, especializada en información aeroportuaria, adopta una postura "conservadora" al valorar la operación entre Turkish y Air Europa. "No tenemos muy claro que vaya a aumentar el tráfico aéreo o que salga favorecido Alvedro. Quizá suponga un mayor refuerzo de la flota de aviones de largo recorrido", comenta Alberto Maroto.

Vuela Más Alto ve en todo cosa "positivo" que la alianza de Air Europa se haya producido con la aerolínea turca en lugar de que hubiera existido una compra de la compañía de Hidalgo por parte de Iberia, lo que "habría restado competencia". Tiene la duda de conocer si Turkish continuará en SkyTeamo o cambiará a Star Alliance.

Santiago-Estambul, hace doce años

A partir de ahora, Air Europa tendrá dos socios: IAG, la matriz de Iberia (propietaria también de British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level), con un 20 % del capital, y Turkish Airlines.

En Galicia, la aerolínea turca operó en Lavacolla entre 2013 y 2016, tras analizar previamente en qué terminal le resultaba más provechoso operar.

El primer avión desde Estambul que aterrizó en la pista santiaguesa lo hizo el 21 de mayo de 2013, con 150 personas a bordo. En la actualidad Turkish opera desde el aeropuerto portugués de Oporto, que utilizan pasajeros gallegos para sus enlaces a Asia.