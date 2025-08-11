Gadisa Retail se constituye como uno de los motores de empleo en Galicia

Atraer nuevos talentos con perfiles especializados es una de las prioridades de Gadisa Retail, que a cierre de 2024 contaba con 8.880 trabajadores en plantilla, la cifra más alta del sector en la comunidad gallega, convirtiéndose en uno de sus motores industriales.

“Queremos seguir siendo la puerta de entrada al mercado laboral de los jóvenes, que vean que aquí tienen oportunidades de crecer y de desarrollar una carrera profesional, en un sector con un gran futuro”, apuntan desde la compañía 100% gallega con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto.

Las cifras avalan la apuesta de Gadisa Retail por el talento, ya que unos 700 profesionales se incorporaron a la compañía en los dos últimos años. Ante esa búsqueda de nuevos perfiles profesionales, ha participado activamente en las ferias de empleo y captación de talento que se celebran en Galicia, como la que organiza la Cámara de Comercio en A Coruña, Ferrol y Carballo, la Feria de Empleo de la Universidad de A Coruña o Festalent, en Ferrol.

Además de la atracción de talento, Gadisa Retail apuesta por el empleo de calidad, con un 96,4% de contratos indefinidos. Esta política de gestión de personas contribuye además a fijar población y cohesionar el territorio.

Formación para el crecimiento continuo

Generar un entorno laboral positivo y potenciar las habilidades de los trabajadores son una prioridad para Gadisa Retail, que proporcionó formación para más de un tercio de su plantilla en 2024, cuando se contabilizaron cerca de 17.000 horas.

Además, gran parte de los profesionales que se incorporaron a la compañía accedieron a través de los programas de formación ocupacional, unas 150 personas en 2024 de las que más de la mitad se

incorporaron a la empresa al finalizar ese período.

La cultura corporativa también promueve el crecimiento continuo para un mayor desempeño personal y profesional. De ahí su apuesta por la promoción interna, con 776 trabajadores que accedieron a puestos de mayor responsabilidad en 2024, y por la conciliación, clave para compatibilizar la vida personal y profesional. De este modo, un total de 594 personas disponen de horarios adaptados.