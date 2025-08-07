Zara se ve obligada a retirar en Reino Unido fotografías de dos modelos por su delgadez

Algunas de las imágenes retiardas por Zara en Reino Unido tras la queja de la Autoridad de Normas Publicitarias del país. RTVE

La tienda de ropa Zara, perteneciente al grupo gallego Inditex, se ha visto obligada a retirar unas fotografías de unas modelos en el Reino Unido tras la queja interpuesta por la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA por sus siglas en inglés) que señalaba las imágenes por mostrar a modelos con delgadez extrema en unos anuncios "irresponsables".

En un escrito, la ASA considera que en cada anuncio la modelo era fotografiada de tal manera que la hacía parecer extremadamente delgada. La queja recoge cuatro imágenes en total, aunque la ASA solo consideró dos como problemáticas.

En una de ellas la modelo vestía una camisa de corte bajo mientras posaba con la mano derecha en su cadera y la izquierda en un bolsillo. Con esta pose, el organismo señala que el centro de atención se centra en cómo sobresalen sus clavículas, de tal manera que estas parecían seguir el cuello de la camisa.

A esto añaden que la posición de sus brazos y el hecho de llevar puesta una camisa holgada crea la impresión de que también sus brazos, hombros y pecho son delgados. "En general, consideramos que la pose de la modelo y la elección de la ropa en el anuncio creaban la impresión de que la modelo era excesivamente delgada", destacan.

En otra imagen, con otra modelo distinta, denuncian que las sombras sobre sus piernas las hacían parecer más delgadas. Además, un moño peinado de manera tirante hacia atrás dejaba en la modelo un aspecto "ligeramente demacrado".

En este caso, el contraste entre sus brazos y codos por la pose desproporcionaban la imagen de su cuerpo, a lo que se suman las elecciones estilísticas. "Por estas razones, consideramos que el estilo, la iluminación de la imagen y la elección de la ropa daban la impresión de que la modelo era excesivamente delgada", añaden en este caso.

Por estos motivos, la ASA ha pedido que dichas imágenes se retiren.

La queja también cita otras dos imágenes que, de todas formas, el organismo no considera que representen imágenes de delgadez extrema tras haberlas investigado.

El comunicado recoge además la respuesta de Zara, que asegura que ambas modelos han trabajado previamente con marcas conocidas y de reputación.

En el momento de contratarlas, la empresa afirma haber seguido las recomendaciones del informe Fashioning a Healthy Future (Diseñando un futuro saludable) de la UK Model Health Inquiry. Concretamente citan la tercera recomendación, por la cual las modelos deben proporcionar un certificado médico que asegure su buen estado de salud por parte de médicos especializados en trastornos de la conducta alimentaria.

Zara afirma que ambas modelos habían presentado dichos certificados.

Por otra parte, asegura que las imágenes, publicadas en su web, no se modificaron a excepción de algún retoque de luz y color.

En todo caso, la compañía ha decidido retirar las cuatro fotografías, asegurando además que no habían recibido ninguna queja directa sobre las mismas.