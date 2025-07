Gadis apoya a numerosos eventos culturales y fiestas populares en Galicia

Festivales de música y audiovisuales, fiestas y celebraciones populares y otros eventos, como ferias medievales, integran el programa cultural de Gadis, que se intensifica durante la época estival e incluye más de 150 actividades y eventos a lo largo de todo el año, tanto en Galicia como en Castilla y León.

Con este amplio abanico de propuestas, la compañía pretende acercar la cultura al mayor número de personas posible. Un respaldo que parte de la convicción de que la promoción cultural contribuye al desarrollo socioeconómico local y es fundamental para mantener vivas las tradiciones.

Eventos culturales para todas las edades

Con el objetivo de llegar a públicos de todas las edades, Gadis colabora con los eventos culturales y festivos más relevantes de la comunidad gallega y de Castilla y León, en los que anualmente se reúnen miles de

personas.

En próximas fechas veraniegas algunos de ellos son la Festa do Albariño de Cambados, entre el 30 de julio y el 3 de agosto, la Festa da Carballeira de Zas, 8 y 9 de agosto, el Río Verbena Fest el 22 y 23 de agosto, el Festival de la Luz que tendrá lugar del 29 al 31 de agosto, las fiestas de Valladolid del 5 al 14 de septiembre, el Recorda Fest 5 y 6 de septiembre o el Festival Revenidas de Vilagarcía entre el 11 y el 14 de septiembre.

Otros de los eventos que apoya Gadis ya han tenido lugar, como el Atlantic Fest (Vilagarcía), la Festa da Merluza de Celeiro o el Planeta Sound, este mismo fin de semana. Y también recientemente O Son do Camiño, el Portamérica, el Festival de Ortigueira, la Feira Franca Medieval de Betanzos, el Vintoro de Zamora, la Festa do Polbo de Mugardos o el Ouren Sound Fest.

Además del apoyo a los organizadores de eventos, Gadis brinda a sus clientes la posibilidad de vivir experiencias a través de sorteos, como el que recientemente lanzó en sus redes sociales y que consiste en un abono doble para el 17º Festival Ribeira Sacra, además de una experiencia en catamarán y una noche en el Parador de Monforte de Lemos para dos personas.

Su compromiso con la cultura se extiende, asimismo, al ámbito cinematográfico, apoyando iniciativas de referencia como el Festival de Cans (O Porriño), el Play-Doc (Tui), la Semana Internacional del Cine de Betanzos, el FIC Bueu, el Ourense Film Festival, el Festival de Cine de Medina del Campo o la Seminci de Valladolid.

Gadis, con las fiestas populares

Con raíces 100% gallegas, el compromiso de Gadis con las fiestas populares se mantiene desde sus orígenes porque contribuyen a conservar las tradiciones y fortalecen el sentido de identidad y cultura en la comunidad. Numerosas celebraciones tradicionales y gastronómicas tienen su respaldo, como la Feira do Cocido de Lalín, el Asalto ao Castelo (Vimianzo), la Festa do Viño Tinto do Salnés de Barrantes (Ribadumia) y la Feira do Viño de Amandi (Sober), entre otras.