Irene Souto: "La ciudad de A Coruña le tiene un apego importante al puerto"

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidade da Coruña, Licenciada en Derecho por la UNED y Máster en Administración Marítima y Gestión Portuaria por la UDC, Irene Souto está al frente del Departamento de Desarrollo Portuario y de Negocio de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Un puesto al que ha llegado a base de esfuerzo y dedicación, y desde el que trabaja para que el puerto coruñés crezca día a día.

Irene Souto atesora 20 años de experiencia profesional y lleva desde 2007 en el equipo directivo de la Autoridad Portuaria, al que llegó tras iniciar su carrera en una consultoría de ingeniería gallega de ámbito internacional, ICEACSA (actualmente, Antea Group). A lo largo de estos años, además, ha recibido diversos reconocimientos: entre otros, ha sido seleccionada como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España 2020.

Ahora, está al frente del Departamento de Desarrollo Portuario y de Negocio de la entidad coruñesa, que se encarga de la promoción y comercialización del puerto exterior de A Coruña, potenciando la captación de inversiones privadas y dando a conocer el puerto en distintos sectores, y fomentando también el tráfico de cruceros, que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años.

Irene Souto trata de ayudar a las empresas en su implantación en el puerto, con el fin de contribuir a su desarrollo económico y al de su área metropolitana. Una tarea que compagina con la difusión de su trabajo y con la participación en diversos foros como el Foro Mujeres Referentes de Quincemil.

¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar al ahora? ¿Cómo te has encontrado a lo largo de los años hasta llegar a dirigir el Departamento de Desarrollo Portuario y Comercial?

Podríamos decir que no ha sido un camino fácil y, en muchas ocasiones, ha supuesto un nivel muy alto de auto-exigencia.

Los primeros años de carrera fueron complicados. Veías que muchos compañeros se iban quedando por el camino, pero yo tenía el propósito de terminar la carrera en los cinco años previstos, y aunque al principio lo veía casi imposible, finalmente lo conseguí.

Me incorporé al equipo directivo de la Autoridad Portuaria siendo muy joven, con tan solo 26 años, después de haber estado casi tres en una consultoría de ingeniería desarrollando proyectos en distintos ámbitos. El mundo portuario me fascinaba, y la verdad es que es un privilegio trabajar en una institución como la Autoridad Portuaria, en un momento de cambio como el que estamos viviendo, con la puesta en marcha del puerto exterior, el traslado de operaciones, la transformación de la fachada marítima de A Coruña…

Me gustan los retos y poder participar en proyectos tan transformadores como este, que ha supuesto desarrollar un nuevo puerto desde cero, está siendo una experiencia apasionante. Creo sinceramente que el puerto tiene un gran potencial para la transformación no sólo de la ciudad, sino también de nuestra área metropolitana.

Desde luego que cada día es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas y adquirir determinadas habilidades que no se aprenden en la Universidad, gestionando equipos y enfrentándome a otro tipo de problemas.

Tu ámbito de estudio, y también el sector en el que trabajas, están masculinizados: solo hay un 25% de mujeres en ingeniería. ¿Cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en estos ámbitos?

Es cierto que todavía queda camino por recorrer, aunque hemos avanzado bastante. Creo que las ingenierías ofrecen muchas salidas profesionales y es importante que los/las jóvenes de hoy en día las conozcan.

Hay diversos estudios, como el del Observatorio de la Ingeniería de España, que apuntan que hacen falta más de 200.000 ingenieros/as en los próximos 10 años. El peso de las mujeres en este sector es reducido, según las ramas, pero en ingeniería civil o de caminos podemos estar hablando de aproximadamente un 25%-30%.

En general, las carreras de ingeniería son difíciles, y en nuestro caso concreto, pueden verse afectadas por los ciclos económicos pero creo que son capaces de proporcionar una formación muy amplia, que nos permite una versatilidad laboral muy importante, incluso en otros sectores.

Con respecto a la pregunta sobre la participación de la mujer en el sector portuario, también se ha evolucionado mucho con los años. En lo que respecta a las Autoridades Portuarias, en general, los

colectivos tradicionalmente más masculinizados son los de policía portuaria, mantenimiento y taller, lo que hace que las estadísticas se inclinen hacia el lado masculino. En oficinas, el peso de la mujer es mucho mayor, aunque es cierto que, en general, en el sector portuario, no hay muchas mujeres en puestos de alta dirección.

¿Hacen falta más mujeres referentes que hayan hecho carreras STEM?

Sí, claro. Proyectos como Referentes Galegas o EduReferentes, de Executivas de Galicia, y el programa “Inspiring Girls”, por ejemplo, buscan fomentar vocaciones y dar visibilidad a mujeres referentes en determinados ámbitos, que pueden inspirar nuevas vocaciones. Es importante que desde la edad escolar, los/as jóvenes conozcan las salidas profesionales de las carreras STEM.

Algunas niñas pueden tener la fortuna de tener algún referente en su familia o algún allegado cercano que les hable de estas carreras, pero no todas… Por eso creo que es importante que ya desde la edad escolar sepan en qué consisten las salidas profesionales de cada profesión, ya que no todas son evidentes.

Hay también muchos estereotipos. Es posible que si no conocen a qué se puede dedicar un ingeniero de caminos sólo lo asocien a la ejecución de obras o redacción de proyectos, pero las salidas profesionales son amplísimas y la carrera te da una visión global que te permite afrontar problemas complejos que se pueden extrapolar a cualquier ámbito.

Tengo compañeros que están trabajando en sectores que poco o nada tienen que ver con la ingeniería, pero que este tipo de formación les ayudó a abrir muchas puertas.

¿Cuáles han sido tus referentes?

Mujeres ingenieras en los libros no teníamos muchas, por no decir ninguna, pero sí que tuve alguna profesora que me inspiró por su trayectoria y prestigio.

¿Y del ámbito de la ciencia en general? Las niñas están cada vez más familiarizadas con nombres como el de Marie Curie.

No cabe duda de que Marie Curie ha sido una científica pionera en el campo de la radiactividad, dos veces premio Nobel; de Física y Química. Por supuesto que es bueno que las niñas la conozcan, pero creo que también necesitan tener otros referentes que les puedan resultar más cercanos.

La existencia de referentes tan elevados te puede motivar, impulsar y ayudar a mejorar, pero como comentaba antes, creo que se necesitan también referentes más próximos y cercanos. Alguien en las que ellas se puedan proyectar.

En mi caso, aunque en mi familia no había ingenieros, sí que tuve la suerte de tener referentes en el ámbito de la arquitectura, que me permitieron comprender no sólo la importancia de la parte técnica, sino también la de la creatividad y sensibilidad artística.

Tú personalmente participas en varias iniciativas. ¿Sientes que es una responsabilidad ser esa referente?

Decir que soy un referente me parece algo muy pretencioso, pero si a alguien le puede ayudar conocer mi trayectoria, bienvenido sea. Soy madre de dos niñas pequeñas y me gustaría que ellas pudiesen tener la capacidad de decidir libremente lo que quieren ser. Pero, para ello, tienen que conocer las opciones.

Creo que también es importante ayudarnos entre nosotras, tejer lazos, fomentar el networking. A lo largo de la historia muchas veces las mujeres hemos estado alejadas de los focos de decisión y en posiciones 'en la sombra'.

Conocer los desafíos a los que se han enfrentado otras mujeres, saber cómo los han resuelto y poder compartir con ellas los distintos enfoques posibles resulta muy enriquecedor. He tenido la suerte de poder formar parte del programa Real Impact Woman, que persigue esta filosofía, y la verdad es que me resultó tremendamente gratificante.

El día del foro de Quincemil comentaste que a veces tenías el síndrome de la impostora. ¿Cómo se lucha contra ello? ¿Necesitamos tener más autoestima?

Gestionar este proceso es complicado y puede llevar su tiempo. En mi caso, creo que influye el hecho de haber sido educada en un entorno de mucha exigencia. En el colegio siempre saqué muy buenas notas, era muy trabajadora, responsable y solía destacar. Cuando llegué a la carrera, de repente, ves que suspendes alguna asignatura. Esto es algo que jamás me había pasado, y entonces pensé: ¿es que no valgo para esto?

Entendí que tenía que enfocar mis esfuerzos de otra manera. Creo que es muy importante que cada persona conozca bien sus fortalezas, para poder enfocarse en lo que a cada uno le gusta y se le da bien. Todo ello, unido al esfuerzo y a la perseverancia, e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible hacen que poco a poco los miedos vayan desapareciendo.

En la Autoridad Portuaria de A Coruña te encargas de su posicionamiento a nivel internacional. ¿Cómo es tu día a día en el trabajo?

La verdad es que no hay un día igual que otro. Nos encargamos de la promoción del puerto a nivel internacional, del establecimiento de contactos con empresas para tratar de atraer nuevos negocios al puerto, de analizar oportunidades…

Buscamos que las empresas nos vean como la puerta de entrada, que conozcan cómo funciona el sistema portuario, que es bastante complejo y desconocido a nivel global, y puedan realizar operaciones en A Coruña mediante el establecimiento de concesiones. Para ello, participamos también en muchas ferias en diversos sectores de actividad en los que el puerto opera.

Ahora mismo estamos inmersos en el proyecto A Coruña Green Port, donde tenemos distintas líneas estratégicas: potenciar los nuevos combustibles renovables: hidrógeno verde, amoniaco verde, o crear un gran hub para eólica marina. Y, por supuesto, seguir creciendo en el tráfico de productos agroalimentarios, donde se están modernizando las operaciones, y seguir apostando por el tráfico de graneles líquidos y cargas de mercancía general.

Todos estos traslados al puerto exterior generan una gran oportunidad para la transformación de la fachada marítima, abriendo también nuevas oportunidades para atraer nuevas mercancías limpias dentro del puerto interior. Son pequeños pasos que se irán materializando y consolidando y que suponen una buena oportunidad, no sólo para el puerto, sino para toda su área de influencia.

Además, también trabajamos para atraer nuevas escalas de cruceros: damos a conocer las ventajas del puerto y los atractivos del destino negociando con las navieras para que hagan escala en la ciudad.

Cada año llegan más cruceros y más cruceristas a la ciudad. ¿Cómo se adapta el puerto a este incremento?

Llevamos tres años seguidos batiendo récords históricos en el movimiento de cruceros. Superamos el umbral de los 400.000 pasajeros el año pasado, cuando hace 15 años apenas movíamos 70.000. Los barcos son también cada vez más grandes.

Si sólo recibimos una escala, la podemos gestionar sin problemas en el muelle de Trasatlánticos, dedicado a esta finalidad, pero si son más las escalas que llegan de forma simultánea, es preciso establecer un dispositivo especial, coordinado con todos los agentes intervinientes, como el que se tuvo que montar el pasado 22 de abril, cuando tuvimos cinco escalas simultáneas en A Coruña.

Esto implica operaciones más complejas que hay que planificar concienzudamente: se instalan terminales desmontables en otros muelles, habilitamos un servicio de shuttle entre muelles para transporte de pasajeros, para lo que es preciso coordinarse con todo el ecosistema portuario...

Cabe destacar que la mayor parte de las escalas que recibimos son en tránsito, de buques que no pernoctan en A Coruña, y esto hace que las escalas suelan coincidir en horarios, ya que suelen aprovechar la noche para navegar, y de día están en puerto. Hay días que hemos recibido a más de 15.000 visitantes.

Varios muelles, además, están abiertos a la ciudad, lo que nos ha permitido ser más flexibles y prestar mejor servicio. Los pasajeros de los barcos que atracan en Calvo Sotelo salen caminando hacia la plaza de Ourense, y si necesitamos recurrir a un tercer atraque, usamos muelles comerciales como San Diego.

El nivel de satisfacción con el puerto de A Coruña es alto: si no estuvieran contentos, no volverían.

El puerto se abre cada vez más a la ciudad. ¿Cómo es la relación de A Coruña con el puerto?

La ciudad le tiene un apego importante al puerto, se ha puesto de manifiesto que la gente es consciente de que el puerto tiene un gran impacto económico y social. Son dos entes que tienen que estar unidos. La ciudad no se puede entender sin el puerto y el puerto no se puede entender sin la ciudad.

Fruto del proceso participativo que se desarrolló con el proyecto Coruña Marítima en los últimos meses, creo que el puerto ha salido reforzado: la ciudad quiere que el puerto siga siendo puerto y se desarrollen actividades económicas y productivas. El tráfico de pesca, cruceros, embarcaciones deportivas y otras mercancías limpias seguirán teniendo cabida en el puerto interior.

A Coruña es una ciudad muy vinculada con el mar, con el tráfico de pesca, por ejemplo. Es muy importante que esa relación siga existiendo y que el puerto y la ciudad sigan trabajando juntos.

Además, estamos intentando dar visibilidad al puerto a través de distintas campañas y visitas, tanto ciudadanas como de escolares, desde las etapas de educación infantil hasta bachillerato, y ahora en el verano, con los campamentos. La verdad es que creo que es una buena forma de que conozcan nuestras instalaciones y aprendan cómo funciona el sistema portuario y la gran cantidad de empresas y agentes que trabajan aquí.

Un ejemplo de esa apertura del puerto a la ciudad son las exposiciones de la Fundación MOP, promovidas por Marta Ortega, en los terrenos del Muelle de Batería. Las muestras temporales han tenido una afluencia muy importante de público y han ayudado a situar a A Coruña a la vanguardia, porque tienen una gran repercusión internacional en el sector.

Buscamos aprovechar todos los recursos que tiene la ciudad, que son muchos, para darla a conocer y desarrollar una actividad económica que genere nuevas oportunidades.

¿Cuáles son los retos que tiene por delante el Puerto de A Coruña?

Hay muchos. En el puerto exterior estamos trabajando en la llegada del ferrocarril, prevista para el próximo año y que va a ser muy importante para consolidar el traslado de algunos tráficos que todavía se operan desde el puerto interior, y que nos ayudará también a incrementar las oportunidades y poder llegar a más clientes.

También estamos desarrollando el proyecto A Coruña Green Port y entre otras cuestiones, tenemos el reto de desarrollar la zona sur para nuevos tráficos de energías renovables, para lo que es necesario adaptar algunas infraestructuras.

Y, por supuesto, está el proyecto estrella de la fachada marítima. A largo plazo, va a haber una transformación importantísima de la ciudad, que va a hacer que los ciudadanos puedan disfrutar de espacios que hasta ahora estaban destinados a mercancías con mayor incidencia ambiental.

En estos terrenos se busca que se puedan desarrollar nuevas actividades compatibles con la portuaria. Esto supone la necesidad de desarrollar un gran plan que tenga en cuenta distintas vertientes: accesibilidad y movilidad, economía e innovación, de diseño arquitectónico, de definición de equipamientos, usos portuarios, sostenibilidad,.. Creo que este es uno de los retos más importantes que ha tenido el puerto en las últimas décadas.